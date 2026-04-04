पिन कोड देखते ही कार्ड छीनकर भागा बदमाश, एटीएम बूथ में हुई लूट की वारदात, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

Loot in Mauganj-मध्यप्रदेश के मऊगंज में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. शुक्रवार दोपहर यहां पुलिस थाने के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया गया. शुक्रवार दोपहर मऊगंज थाने के बिल्कुल करीब स्थित एक एटीएम बूथ में एक युवक के साथ लूट की सनसनीखेज वारदात हुई. बदमाशों ने न केवल पीड़ित का एटीएम कार्ड छीना, बल्कि कार में सवार होकर मौके से फरार भी हो गए. यह पूरी वारदात एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

पैसे निकालने बैंक पहुंचा था युवक

जानकारी के अनुसार, बरयाकला निवासी रत्नेश्वर द्विवेदी शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे अपने निजी काम के लिए पैसे निकालने स्टेट बैंक के एटीएम पहुंचे थे. जब वे मशीन से 10 हजार रुपए निकाल रहे थे, उसी दौरान एक अज्ञात युवक उनके ठीक पीछे खड़ा हो गया. जब वह अपना पिन कोड डाल रहे थे, तब पीछे खड़े युवक ने उनका पिन कोड बड़ी ही चालाकी से देख लिया. जैसे ही मशीन से पैसे बाहर निकले, आरोपी ने झपट्टा मारकर उनके हाथ से एटीएम कार्ड छीन लिया.

फिल्मी अंदाज में भागे बदमाश

कार्ड छीनने के बाद आरोपी तुरंत बाहर की तरफ भागा. रत्नेश्वर ने उसक पीछा कर पकड़ने की कोशिश की और शोर मचाया, लेकिन बाहर पहले से ही एक कार स्टार्ट खड़ी थी. आरोपी तेजी से अपने साथियों के साथ कार में सवार हुआ और तेज रफ्तार में फरार हो गया. दिनदहाड़े हुए इस घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. पीड़ित ने तुरंत बैंक को सूचित कर अपना कॉर्ड ब्लॉक करवाया.

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सीसीटीवी में कैद हुई घटना

इस घटना की सूचना मिलते ही मऊगंज पुलिस मौके पर पहुंची और एटीएम बूथ का मौका-मुआयना किया. पुलिस ने एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाली है, जिसमें आरोपी साफ तौर पर कार्ड छीनकर भागता हुआ नजर आ रहा है. पुलिस अब इस फुटेज के आधार पर कार के नंबर और आरोपियों की पहचान में जुट गई है.

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