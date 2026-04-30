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प्यार के धोखे से शुरू हुआ सफर, मंडला से सीहोर होते हुए गुना में नाबालिग को दुल्हन बनाकर बेचा

Jabalpur News-जबलपुर में एक नाबालिग को 2 लाख रुपए में बेचकर उसकी शादी करा दी गई. लापता नाबालिग को शाजापर के एक गांव से बरामद किया गया है. पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 30, 2026, 12:07 PM IST
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प्यार के धोखे से शुरू हुआ सफर, मंडला से सीहोर होते हुए गुना में नाबालिग को दुल्हन बनाकर बेचा

Minor Girl Sold in Jabalpur-मध्यप्रदेश के जबलपुर से नाबालिi लड़कियों को शादी के नाम पर बेचने के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. इस गिरोह की परतें लगातार खुल रही हैं और पुलिस जांच में मानव तस्करी के बड़े नेटवर्क के सक्रिय होने का पता चला है. नाबालिग को जबलपुर से 438 किलोमीटर दूर शाजापुर जिले के एक गांव से बरामद किया गया है. पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पूर्व सरपंच, पंडित और एक रिश्तेदार भी शामिल हैं. 

2 लाख में बेचकर कराई शादी
6 दिसंबर 2025 को जबलपुर के घमापुर क्षेत्र से नाबालिक के लापता होने का मामला सामने आया था. जिसके बाद पुलिस ने मामले में गंभीरता से जांच की तो पता चला की नाबालिक को जबलपुर से 483 किलोमीटर दूर शाजापुर के गांव में बेच दिया गया है. 2 लाख में नाबालिग को बेचकर उसकी शादी करा दी गई. पुलिस ने बच्ची से शादी करने वाले युवक को हिरासत में लिया और नाबालिग को परिजनों के सुपुर्द किया. 

एक युवक से था अफेयर
पुलिस के अनुसार, घमापुर इलाके की रहने वाली नाबालिग का एक 20 साल के लड़के से अफेयर था. वह उससे मिलने जबलपुर स्टेशन पहुंची थी, जहां सुमित चौहान से उसका विवाद हो गया था. इसके बाद वह अपने घर वापस नहीं गई. यहां पर उसकी मुलाकात मनीष सपेरा से हुई. नाबालिक से बात करते-करते शाजापुर निवासी मनीष ने उसे अपनी बातों में इसकदर उलझाया कि वह उसके साथ जाने को तैयार हो गई.7 दिसंबर की रात में नाबालिक को लेकर वह बस से मंडला गया. इस दौरान उसका भांजा अर्जुन भी साथ में था.

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मंडला से सीहोर और फिर गुना में हुई शादी
2 दिन तक नाबालिक मंडला में थी. इसके बाद मनीष और अर्जुन ने उसे ले जाकर सीहोर जिले के चांदबड़ में पूर्व सरपंच राकेश कोरबे को 1 लाख में बेच दिया. इसके बाद पूर्व सरपंच ने पंडित हेमराज कुमारया, हेमराज विश्वकर्मा, रायसिंह गुर्जर और जतन भाई के साथ मिलकर उसे गुना जिले के बसंत गांव में रहने वाले 30 वर्षीय आकाश मेवाड़ा को 2 लाख में बेच दिया. यहां परीजनों की मौजूदगी में उसकी शादी कराई गई. 

पुलिस ने दोस्त को हिरासत में लिया
जैसे-तैसे नाबालिग ने किसी का मोबाइल लेकर अपने नंबर पर कॉल किया जो उसके दोस्त सुमित के पास था. सुमित ने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस लगातार लड़की के मोबाइल को ट्रेस कर रही थी. साइबर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन को ट्रेस कर सुमित को धरदबोचा. इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. सुमित ने पुलिस को कॉल में बारे में बताया. 

पुलिस कर रही है पूछताछ
नाबालिक लड़की के अपहरण से जुड़ा मामला होने के कारण केस डायरी घमापुर थाने से महिला थाना पुलिस को सौंप दी. पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी और नाबालिग तक पहुंच गई. पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर उसे परिजनों को सौंप दिया. वहीं उससे शादी करने वाले युवक को भी गिरफ्तार किया. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि यह एक नेटवर्क है, जिसे पूर्व सरपंच चला रहा था. इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. आरोपियों से पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं.(रिपोर्ट-कुलदीप बबेले)

यह भी पढ़ें-ऐन वक्त पर बदली दुल्हन की पसंद, दूल्हे को छोड़ प्रेमी को पहना दी वरमाला, चौंक गए लोग

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