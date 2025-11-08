मऊगंज में हैवानियत, पानी भरने गई 14 वर्षीय छात्रा से सरकारी स्कूल में गैंगरेप, धान के खेत में बेहोश मिली

School Student Gangraped in School-मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले में शुक्रवार शाम एक 14 साल की नाबालिग छात्रा के साथ गैंगपेर की घटना हुई. पीड़िता घर से पानी भरने के लिए हैंडपंप पर गई थी, तभी गांव के तीन युवकों ने उसे पकड़कर पास के सरकारी स्कूल की बाउंड्री में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता के विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की. पीड़िता के घर लौटने में देर होने पर परिजनों ने उसकी तलाश की. वह घर के पास ही धान के खेत में घायल और बेहोश हालत में मिली. होश में आने पर उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई.

पानी भरने गई थी, स्कूल में खींच ले गए

9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा शुक्रवार शाम करीब 6 बजे घर से बाल्टी लेकर हैंडपंप पर पानी भरने गई थी. छात्रा ने बताया कि तभी गांव के एक लड़के ने उसे पीछे से पकड़ लिया. इसके बाद उसे जबरन स्कूल की बाउंड्री क अंदर ले गया. वहीं उसके दो और साथी पहले से ही वहां मौजूद थे. तीनों ने स्कूल के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जब छात्रा ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की.

पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

पीड़िता ने वारदात में शामिल आरोपियों के नाम बताए. जानकारी मिलते ही परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को घटना के बारे में बताया. परिवार ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट दर्ज कराने के दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की और मोबाइल फोन छीन लिए. हालांकि एसपी दिलीप सोनी ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. एसपी दिलीप सोनी ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए टीमें बनाई गई थी और 10 घंटें में सभी को पकड़ लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़िता के स्कूल में पढ़ते थे आरोपी

जानकारी के अनुसार, जिस स्कूल की बाउंड्री में वारदात हुई, पीड़िता और आरोपी सभी उसी स्कूल में पढ़ते थे. आरोपी पढ़ाई छोड़ चुके हैं और कोई काम नहीं करते. उनके परिजन खेती-किसानी करते हैं. पीड़िता की मां आरोपियों के घर आती-जाती रहती थीं, जिससे पहचान संभव हुई. नाबालिग आरोपी ने पहले से ही लड़की पर नजर रखी थी. पीड़िता का मेडिकल जांच करवाई गई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें-भजनों की धुन पर निकली बंदर की अंतिम यात्रा, ग्रामीणों ने नम आंखों से दी विदाई

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!