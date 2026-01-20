ग्वालियर में युवती का गला रेतकर हत्या, लाश के पास मिले खून से सने पत्थर और डंडे, 2 महीने बाद थी शादी

MP Crime News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां घर में घुसकर एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना के समय वह घर में अकेली थी. पुलिस मामले में प्रेम प्रसंग समेत कई तरह के एंगल पर जांच कर रही है. यह मामला गिरवाई थाना क्षेत्र के छोटे बाबा की पहाड़िया का है. घटना के समय मां और भाभी दोनों ही बाहर थीं.

घर पर टीवी देख रही थी युवती

जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर निशा कुशवाह अपने घर के कमरे में टीवी देख रही थी. दोपहर करीब 1.30 बजे मां ने निशा को फोन किया था. निशा ने अपनी मां को बताया था कि वह कमरे में टीवी देख रही है. निशा की मां सुनीता घरों में झाड़ू-पोंछा का काम करती हैं. निशा की मां ने उससे कहा था कि वह जल्दी लौटेंगी और दोनों साथ मौसी के घर पूजन में जाएंगी.

मां ने घर पहुंचकर देखी लाश

करीब दोपहर 3 से 3.30 बजे के बीच जब मां सुनीता घर पहुंची तो नजारा देख पैरों तले जमीन खिसक गई. कमरे में निशा का शव जमीन पर पड़ा मिला. उसके गले से खून बह रहा था. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. मौके से पुलिस को एक खून से सना डंडा और पत्थर मिला है. शुरुआती जांच में आशंका है कि पहले निशा के साथ मारपीट की गई, फिर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई.

2 महीने के बाद थी शादी

वारदात के समय निशा की भाभी अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए आंगनवाड़ी लेकर गई थी. घर में निशा के अलावा कोई नहीं था. परिजनों ने किसी तरह की रंजिश से इनकार किया है. निशा की मां ने बताया कि 20 अप्रैल को निशा की शादी होनी थी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी दीवार फांदकर घर में घुसा और वारदात के बाद उसी रास्ते से फरार हो गया. पुलिस को दीवार के पास पैरों के निशान मिले हैं. पुलिस हत्या के कारणों को लेकर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

