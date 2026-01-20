Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3080990
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

ग्वालियर में युवती का गला रेतकर हत्या, लाश के पास मिले खून से सने पत्थर और डंडे, 2 महीने बाद थी शादी

Gwalior News-ग्वालियर में 24 वर्षीय युवती की उसके ही घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना के समय युवती घर पर अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर अज्ञात बदमाशों ने कमरे में घुसकर पहले पत्थर और डंडे से हमला किया. फिर धारदार हथियार उसका गला रेत दिया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 20, 2026, 09:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्वालियर में युवती का गला रेतकर हत्या, लाश के पास मिले खून से सने पत्थर और डंडे, 2 महीने बाद थी शादी

MP Crime News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां घर में घुसकर एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना के समय वह घर में अकेली थी. पुलिस मामले में प्रेम प्रसंग समेत कई तरह के एंगल पर जांच कर रही है. यह मामला गिरवाई थाना क्षेत्र के छोटे बाबा की पहाड़िया का है. घटना के समय मां और भाभी दोनों ही बाहर थीं. 

घर पर टीवी देख रही थी युवती
जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर निशा कुशवाह अपने घर के कमरे में टीवी देख रही थी. दोपहर करीब 1.30 बजे मां ने निशा को फोन किया था. निशा ने अपनी मां को बताया था कि वह कमरे में टीवी देख रही है. निशा की मां सुनीता घरों में झाड़ू-पोंछा का काम करती हैं. निशा की मां ने उससे कहा था कि वह जल्दी लौटेंगी और दोनों साथ मौसी के घर पूजन में जाएंगी. 

मां ने घर पहुंचकर देखी लाश
करीब दोपहर 3 से 3.30 बजे के बीच जब मां सुनीता घर पहुंची तो नजारा देख पैरों तले जमीन खिसक गई. कमरे में निशा का शव जमीन पर पड़ा मिला. उसके गले से खून बह रहा था. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. मौके से पुलिस को एक खून से सना डंडा और पत्थर मिला है. शुरुआती जांच में आशंका है कि पहले निशा के साथ मारपीट की गई, फिर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

2 महीने के बाद थी शादी
वारदात के समय निशा की भाभी अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए आंगनवाड़ी लेकर गई थी. घर में निशा के अलावा कोई नहीं था. परिजनों ने किसी तरह की रंजिश से इनकार किया है. निशा की मां ने बताया कि 20 अप्रैल को निशा की शादी होनी थी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी दीवार फांदकर घर में घुसा और वारदात के बाद उसी रास्ते से फरार हो गया. पुलिस को दीवार के पास पैरों के निशान मिले हैं. पुलिस हत्या के कारणों को लेकर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें-शादी के कार्ड को बनाया कंगाल करने का हथियार, वकील का एक क्लिक में खाली हुआ बैंक खाता

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP Crime Newsmp newsgwalior news

Trending news

mp news
MP में बाघों का 'डेथ वारंट'! 1 साल में 54 मौतें, हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस
mp news
शादी के कार्ड को बनाया कंगाल करने का हथियार, वकील का एक क्लिक में खाली हुआ बैंक खाता
MP Crime News
तौलिया से गला घोंट कर की भाई हत्या, जेठ करता था बहु को परेशान, पति ने किया मर्डर
betul news
पत्नी ने भेजा था विवाद शांत कराने, बदमाशों ने उसे ही बल्ले और डंडे से पीटकर मार डाला
mahasamund news
वही तारीख, वही अंदाज..पत्नी की हत्या के 7 साल बाद सेम डेट पर किया दूसरा मर्डर
mandla news
कान्हा टाइगर रिजर्व में फिर तेंदुए की संदिग्ध मौत, जवाब देने से कतरा रहे अधिकारी
Madhya Pradesh
दावोस में AI प्रोटीन नवाचार पर MP की बड़ी पहल, शिरू कंपनी ने दिखाई कृषि में रूचि
Madhya Pradesh
मध्यप्रदेश में निवेश, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वैश्विक कंपनियों से हुआ संवाद
mp news
'हनुमान जी को बुलाइए मुझे मिलना है...' जब धीरेंद्र शास्त्री से बच्चे ने कही ये बात
Madhya Pradesh
AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी में निवेश पर MP की पहल, दावोस में टच लैब कंपनी के साथ चर्चा