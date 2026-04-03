MP में फर्जी सिम का 'महाजाल', एक चेहरे से सैकड़ों SIM एक्टिवेट, UP-बिहार और महाराष्ट्र तक जुड़े तार

Operation FACE SIM Scam: मध्यप्रदेश में फर्जी सिम कार्ड से जुड़ा एक बड़ा अंतरराज्यीय गिरोह उजागर हुआ है. एआई (AI) तकनीक की मदद से पुलिस ने ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो कुछ चेहरों का इस्तेमाल कर सैकड़ों सिम कार्ड एक्टिवेट कर रहा था. बालाघाट, नरसिंहपुर और जबलपुर से जुड़े इन मामलों में अब तक 1290 सिम कार्ड सक्रिय किए जाने की जानकारी सामने आई है, जिससे साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई है.

जांच में इस नेटवर्क के संबंध उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के अपराधियों से भी जुड़े पाए गए हैं. फिलहाल पुलिस इस गिरोह की पूरी कार्यप्रणाली का खुलास करने में जुटी है. क्राइम ब्रांच की टीमें उत्तरप्रदेश और बिहार में लगातार छापेमारी कर नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश कर रही हैं. दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर, बालाघाट और नरसिंहपुर जिलों की पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय नकली SIM कार्ड रैकेट का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरोह किसी और के आधार कार्ड का इस्तेमाल करके SIM कार्ड जारी कर रहे थे, जबकि वेरिफिकेशन के लिए अपने चेहरों का इस्तेमाल कर रहे थे. जांच से पता चला है कि इस नेटवर्क के तार बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक फैले हुए हैं.

MP में फर्जी सिम रैकेट का भंडाफोड़

जबलपुर पुलिस ने सिवनी जिले के घंसौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बामहोड़ी मेहता के निवासी अंबेश झरिया को गिरफ्तार किया है, जिसने 63 SIM कार्ड जारी किए थे. इसी बीच नरसिंहपुर पुलिस ने थेमी क्षेत्र के बड़ेयाखेड़ा निवासी रंजीत सिंह पटेल को गिरफ्तार किया, जिसने 777 SIM कार्ड जारी किए थे. इसके अलावा, बालाघाट पुलिस ने बैहर में मोबाइल की दुकान चलाने वाले महेंद्र उर्फ संतोष पटेल को उसकी पत्नी प्रियंका पटेल के साथ गिरफ्तार किया है. इनके साथ ही, परसवाड़ा में एक कियोस्क चलाने वाले खुमेश गौतम को भी गिरफ्तार किया गया, उसने 450 SIM कार्ड जारी किए थे.

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फर्जी सिम गिरोह पर साइबर का शिकंजा

मध्य प्रदेश में भोपाल स्थित साइबर पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए फर्जी SIM कार्ड बनाने वाले गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 'ऑपरेशन FACE' नामक एक अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान के तहत ऐसे व्यक्ति और 'पॉइंट ऑफ सेल' (POS) एजेंट हैं, जो एक ही व्यक्ति की चेहरे की तस्वीर का इस्तेमाल करके कई SIM कार्ड एक्टिवेट कर रहे थे.

जबलपुर में फर्जी सिम एक्टिवेट करने वाला आरोपी गिरफ्तार

पुलिस उपाधीक्षक (साइबर) अंजुल अयंक मिश्रा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. जुटाई गई खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए, टीम ने क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में 'FACE 01' नामक एक मामला दर्ज किया. इस मामले में धोखाधड़ी, IT अधिनियम के उल्लंघन और कानून की अन्य संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. जबलपुर साइबर सेल ने इस मामले के सिलसिले में अंबेश झरिया को गिरफ्तार किया है, जो सिवनी जिले के घंसौर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाम्हौड़ी मेहता गांव का निवासी है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि पैसों के लालच में आकर उसने 2019 में अपने एक साथी के साथ मिलकर विभिन्न आधार कार्डों पर धोखाधड़ी से अपनी खुद की तस्वीर लगाकर 63 फर्जी SIM कार्ड एक्टिवेट किए थे.

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