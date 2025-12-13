फेमस होने के लिए गर्दन काटकर सिर के साथ थाने पहुंचा, फिर हुआ फरार, अब SIR फॉर्म भरने आया तो पकड़ाया

Murder Suspect Arrested in Indore-इंदौर पुलिस ने एक ऐसे शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसका आपराधिक इतिहास खुद पुलिस को भी हैरान करने वाला है. आरोपी पर इंदौर और महाराष्ट्र में चोरी, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे 100 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं. यह वही आरोपी है, जिसने फेमस होने के लिए व्यक्ति की तलवार से गर्दन काट दी थी और कटी हुई गर्दन लेकर थाने पहुंच गया था. इसी घटना के बाद उसका नाम तलवार सिंह पड़ गया था.

18-19 सालों से महाराष्ट्र में रह रहा था आरोपी

जोन-3 के डीसीपी राजेश व्यास ने बताया कि पलासिया थाना पुलिस ने आरोपी अब्दुल रशीद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 7 लाख 50 हजार रुपए का चोरी का माल बरामद किया है. इसमें सोने-चांदी के जेवर और करीब 50 हजार रुपए कीमत की चोरी की बाइक शामिल हैं. आरोपी मूल रूप से इंदौर के खजराना क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन पिछले 18-19 सालों से महाराष्ट्र के अकोला में रह रहा था.

एसआईआर के लिए आया था इंदौर

पुलिस के मुताबिक, अब्दुल रशीद 10 दिन पहले एसआईआर के तहत अपने माता-पिता की जानकारी अपडेट कराने के लिए अकोला से इंदौर आया था. इसी दौरान उसने चोरी की योजना बना ली. सबसे पहले उसने तिलक नगर क्षेत्र से एक बाइक चोरी की और फिर पलासिया इलाके में मल्टियों की रेकी करने लगा. इसके बाद वह गीतानगर स्थित गायत्री अपार्टमेंट पहुंचा, जहां एक फ्लैट सूना देखकर ताला तोड़ा और करीब 10 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए. चोरी के बाद वह अपनी बहन के घर रुका और अगले दिन चोरी की बाइक से अकोला फरार हो गया.

800 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले

चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए इंदौर पुलिस ने विशेष रणनीति बनाई थी. करीब 800 से ज्यादा सीसीटीव फुटेज खंगाले गए, मुखबिरों को सक्रिय किया गया और लगातार निगरानी के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया. जांच में सामने आया कि आरोपी ने वारदात के दौरान अपना चेहरा तक नहीं छिपाया था और महज 6 मिनट में पूरी चोरी को अंजाम दिया, जिससे उसकी प्रोफेशनल अपराधी होने की पुष्टि होती है.

इंदौर में रहती हैं बहनें

एसीपी तुषार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र में करीब 55 मामले दर्ज हैं और कुछ स्थायी वारंट भी लंबित हैं. जब पुलिस अकोला में उसे पकड़ने पहुंची, तो उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी. आरोपी की पत्नी और एक बच्चा अकोला में रहते हैं, जबकि इंदौर में उसकी बहनें हैं. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह सभी तरह के नशे करने का आदी है और रोज कमाने-खाने के लिए चोरी करता है. फिलहाल आरोपी तीन दिन की पुलिस रिमांड पर है. पुलिस को आशंका है कि उससे इंदौर में हुई अन्य चोरी और बाइक चोरी के मामलों का भी खुलासा हो सकता है.

