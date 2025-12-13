Advertisement
फेमस होने के लिए गर्दन काटकर सिर के साथ थाने पहुंचा, फिर हुआ फरार, अब SIR फॉर्म भरने आया तो पकड़ाया

Indore News-इंदौर में पुलिस ने एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है. पुलिस की पकड़ में ऐसा चोर आया है, जिस पर 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं. आरोपी एसआईआर के लिए माता-पिता की जानकारी लेने के लिए अकोला से इंदौर आया था. आरोपी ने फेमस होने के लिए महाराष्ट्र में एक शख्स की गर्दन काट दी थी और फिर गर्दन लेकर थाने पहुंच गया था. आरोपी का नाम अब्दुल रशीद है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 13, 2025, 04:21 PM IST
Murder Suspect Arrested in Indore-इंदौर पुलिस ने एक ऐसे शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसका आपराधिक इतिहास खुद पुलिस को भी हैरान करने वाला है. आरोपी पर इंदौर और महाराष्ट्र में चोरी, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे 100 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं. यह वही आरोपी है, जिसने फेमस होने के लिए व्यक्ति की तलवार से गर्दन काट दी थी और कटी हुई गर्दन लेकर थाने पहुंच गया था. इसी घटना के बाद उसका नाम तलवार सिंह पड़ गया था.

18-19 सालों से महाराष्ट्र में रह रहा था आरोपी

जोन-3 के डीसीपी राजेश व्यास ने बताया कि पलासिया थाना पुलिस ने आरोपी अब्दुल रशीद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 7 लाख 50 हजार रुपए का चोरी का माल बरामद किया है. इसमें सोने-चांदी के जेवर और करीब 50 हजार रुपए कीमत की चोरी की बाइक शामिल हैं. आरोपी मूल रूप से इंदौर के खजराना क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन पिछले 18-19 सालों से महाराष्ट्र के अकोला में रह रहा था.

एसआईआर के लिए आया था इंदौर

पुलिस के मुताबिक, अब्दुल रशीद 10 दिन पहले एसआईआर के तहत अपने माता-पिता की जानकारी अपडेट कराने के लिए अकोला से इंदौर आया था. इसी दौरान उसने चोरी की योजना बना ली. सबसे पहले उसने तिलक नगर क्षेत्र से एक बाइक चोरी की और फिर पलासिया इलाके में मल्टियों की रेकी करने लगा. इसके बाद वह गीतानगर स्थित गायत्री अपार्टमेंट पहुंचा, जहां एक फ्लैट सूना देखकर ताला तोड़ा और करीब 10 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए. चोरी के बाद वह अपनी बहन के घर रुका और अगले दिन चोरी की बाइक से अकोला फरार हो गया.

800 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले

चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए इंदौर पुलिस ने विशेष रणनीति बनाई थी. करीब 800 से ज्यादा सीसीटीव फुटेज खंगाले गए, मुखबिरों को सक्रिय किया गया और लगातार निगरानी के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया. जांच में सामने आया कि आरोपी ने वारदात के दौरान अपना चेहरा तक नहीं छिपाया था और महज 6 मिनट में पूरी चोरी को अंजाम दिया, जिससे उसकी प्रोफेशनल अपराधी होने की पुष्टि होती है.

इंदौर में रहती हैं बहनें

एसीपी तुषार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र में करीब 55 मामले दर्ज हैं और कुछ स्थायी वारंट भी लंबित हैं. जब पुलिस अकोला में उसे पकड़ने पहुंची, तो उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी. आरोपी की पत्नी और एक बच्चा अकोला में रहते हैं, जबकि इंदौर में उसकी बहनें हैं. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह सभी तरह के नशे करने का आदी है और रोज कमाने-खाने के लिए चोरी करता है. फिलहाल आरोपी तीन दिन की पुलिस रिमांड पर है. पुलिस को आशंका है कि उससे इंदौर में हुई अन्य चोरी और बाइक चोरी के मामलों का भी खुलासा हो सकता है. 

यह भी पढ़ें-ट्रेन में भिड़े वर्दी वाले! होमगार्ड पर डिप्टी CTI से मारपीट का आरोप, ट्रेन से उतारा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

