Narsinghpur News-साड़ी पर कमेंट किया, डांट पड़ी तो नाराज हो गया छात्र, शिक्षिका पर पेट्रोल डालकर आग लगाई
Narsinghpur News-साड़ी पर कमेंट किया, डांट पड़ी तो नाराज हो गया छात्र, शिक्षिका पर पेट्रोल डालकर आग लगाई

Narsinghpur News-नरसिंहपुर में एक छात्रा ने अतिथि शिक्षिका पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया. इस घटना में टीचर करीब 25 प्रतिशत तक झुलस गई है, जिला अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है. छात्र टीचर द्वारा की गई शिकायत को लेकर नाराज था.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 19, 2025, 04:28 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक छात्र ने गुस्से में टीचर पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया. सोमवार दोपहर को उत्कृष्ट विद्यालय की अतिथि शिक्षिका पर उसी स्कूल के छात्र ने पेट्रोल डाला और आग लगा दी. टीचर करीब 25 प्रतिशत तक झुलस गई. शिक्षिका को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 15 अगस्त को छात्र ने आपत्तिजनक कमेंट किया था, जिसकी शिकायत टीचर से की थी. इसी शिकायत को लेकर छात्र गुस्से में था. 

साड़ी को लेकर किया था कमेंट
जानकारी के अनुसार, आरोपी सूर्यांश कोचर एक्सीलेंस स्कूल का छात्र था. 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान टीचर ने साड़ी पहनी थी. इस पर आरोपी ने आपत्तिजनक कमेंट किया था. इसी को लेकर पीड़िता ने शिकायत की थी, जिससे आरोपी गुस्से में था. सोमवार को वह बोतल में पेट्रोल लेकर टीचर के घर पहुंचा. शिक्षिका पर पेट्रोल डाला और आग लगाकर वहां से फरार हो गया. 

पुलिस ने किया गिरफ्तार
टीचर इस घटना में गंभीर रूप से झुलस गई. उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है. एसडीओपी मनोज गुप्ता ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को डोंगरगांव थाना क्षेत्र के कल्याणपुर से गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है. 

एक स्कूल से निकाल गया था
एक्सीलेंस स्कूल के प्रिंसिपल जीएस पटेल ने बताया कि आरोपी हमारे स्कूल में 9वीं तक पढ़ा है. उसकी तबीयत खराब रहती थी, इसके साथ ही उसकी काफी शिकायतें आती थी. वह अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ ज्यादा रहता था. इसी वजह से उसके माता-पिता को बुलाकर स्कूल से टीसी दे दी गई थी. 

जयपुर जाने की बात कहकर गया था
आरोपी सूर्यांश कोचर वर्तमान में कल्याणपुर के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं का छात्र है. स्कूल के प्रिंसिपल ओपी कौरब ने बताया कि वह यहां 11वीं से पढ़ रहा है. 5-6 से दिन पहले स्कूल में अपने दादा के साथ जयपुर जाने की बात कहकर गया था. उसके बाद से स्कूल नहीं लौटा है. 

