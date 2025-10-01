Advertisement
MP News: NCRB की 2023 की रिपोर्ट मध्य प्रदेश में गंभीर अपराधों की शर्मनाक स्थिति को उजागर करती है. दुष्कर्म के 2,979 मामलों के साथ यह राज्य देश में तीसरे स्थान पर है. 

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 01, 2025, 08:43 AM IST
NCRB की रिपोर्ट में खुलासा, रेप के मामलों में MP तीसरे नंबर पर, दहेज और हत्याओं में भी टॉप 5 में शामिल

Madhya Pradesh Crime Report 2023: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वर्ष 2023 की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में गंभीर अपराधों से जुड़े कुछ चौंकाने वाले और शर्मनाक आंकड़े सामने आए हैं. गंभीर अपराधों की संख्या के मामले में यह राज्य कई श्रेणियों में देश में शीर्ष पर है. सबसे ज़्यादा चिंताजनक दुष्कर्म के मामले हैं, जहां 2,979 मामलों के साथ मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है. अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के ख़िलाफ़ अपराधों की संख्या में मामूली सुधार के बावजूद, 2,858 मामलों के साथ यह राज्य अभी भी देश में दूसरे स्थान पर है. इसके अलावा दहेज और हत्या के मामलों में भी यह राज्य टॉप में शामिल है.

यह भी पढ़ें: न लव जिहाद और न गैंगरेप-हत्या, शादीशुदा युवती की मौत पर हुआ बड़ा खुलासा, अब तीन लोगों पर हुआ केस दर्ज

 

रेप के मामलों में MP तीसरे नंबर पर
दरअसल, NCRB की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में गंभीर अपराधों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. बलात्कार के मामलों में राज्य तीसरे स्थान पर है जहां 2,979 मामले दर्ज किए गए हैं. अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है. हत्या, अपहरण, दहेज हत्या, एसिड अटैक और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में भी राज्य टॉप पांच में शामिल है. आत्महत्या के मामलों में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है. रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि जहां कई श्रेणियों में अपराधों में कमी आई है, वहीं अधिकांश अन्य श्रेणियों में मध्य प्रदेश की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: नौकरी जाने के डर से नवजात को पत्थर के नीचे दबाया, रातभर चींटियों और ठंड से लड़ा मासूम, ग्रामीणों ने बचाई जान

 

NCRB की रिपोर्ट में खुलासा
दुष्कर्म के दर्ज मामलों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है, जहां 2023 तक 2,979 मामले दर्ज किए गए. अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के खिलाफ अपराधों के मामले में यह दूसरे स्थान पर है. हत्या के मामले में यह चौथे स्थान पर है, जहां 2023 तक 1,832 हत्याएं हुई. महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में भी मध्य प्रदेश की स्थिति गंभीर है, जहां 32,342 मामले दर्ज किए गए हैं. राज्य में अपहरण की स्थिति भी चिंताजनक है. 2023 में मध्य प्रदेश में अपहरण के 11,768 मामले दर्ज किए गए. दहेज हत्या के 468 मामले भी दर्ज किए गए.  इसके साथ ही मध्य प्रदेश में एसिड अटैक के चार मामले सामने आए. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. राज्य की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

