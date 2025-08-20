अर्चना तिवारी मामले में आया किसी सारांश का नाम, इसी ने 2 दिन शुजालपुर में रखा फिर भेजा नेपाल

MP Archana Tiwari Case: मध्य प्रदेश के कटनी की अर्चना तिवारी मामले में उसके खुद ही मास्टर माइंड होने की खबर आई. इसके बाद अब इस पूरी पटकथा में किसी सारांश का नाम आ रहा है. बताया जा रहा है कि अर्चना तिवारी इटारसी‌ और पिपरिया के ऑउटर पर उतरी थी, वहां से वो बाय रोड शुजालपुर पहुंची. शुजालपुर में सारांश नाम के युवक से मिली और 2 दिन तक शुजालपुर में ही रही. पुलिस को अर्चना तिवारी और सारांश के शुजालपुर में सीसीटीवी फुटेज मिले हैं. शुजालपुर में दो दिन रुकने के बाद नेपाल के लिए रवाना हो गई थी अर्चना. दावा किया जा रहा है कि सारांश ने ही अर्चना तिवारी को नेपाल भेजा था. अर्चना ने इंदौर में ट्रेन में बैठने से पहले एक नया मोबाइल खरीदा और नई सिम से ही सारांश के संपर्क में थी.

पुलिस ने अर्चना को उसके कॉल से ट्रेस किया

अर्चना तिवारी यूपी के लखीमपुर खीरी से मिली, जिसके बाद कई चौंकाने वाले सच सामने आए. इंदौर से कटनी निकली अर्चना तिवारी की लोकेशन भोपाल में पता चली, लेकिन वो वहां से गायब हो गई. आखीर में अर्चना का नेपाल के काठमांडू से कनेक्शन मिला. फिर पता चला कि इस पूरी स्क्रिप्ट की राइटर खुद अर्चना ही है. वो भोपाल से नेपाल के लिए घूमने निकली थी. दावा है कि साथ में एक लड़का भी था. मामले में बुधवार को जीआरपी पुलिस पीसी कर मामले का पूरा खुलासा करने वाली है. इससे पहले ही अब किसी सारांश का नाम आया है. हालांकि इसपर अभी पुलिस की करफ से कोई बयान नहीं आया है. पुलिस ने अर्चना को उसके कॉल से ट्रेस किया, जो उसने अपनी मां को किया था. पुलिस ने लोकेशन खोजी और उसे बरामद किया,

सबूत छिपाने के लिए नदी में फेंके थे कपड़े और घड़ी

अर्चना तिवारी छात्र नेता भी रही है. जबलपुर में एडवोकेट की प्रेक्टिस की. फिर इंदौर शिफ्ट हुई. इसने मना किया, एक जनवरी को सारांश से मुलाकात हुई थी, एक ट्रेन में दोनों की मुलाकात हुई थी. इस दौरान ड्रोन कंपनी के रजिस्ट्रेशन को लेकर चर्चा हुई थी. इस दौरान बातचीत होती रही सारांश से इसकी दोस्ती थी. इस बार राखी पर जब घर आना था, तब घर वालो ने कहा दिया था. अब पढ़ाई छोड़ दो तुम्हारी शादी एक पटवारी से तय हो गई है. इससे शादी करनी है. ट्रेन से उतरकर वह तेजेन्द्र नाम का युवक इसे इटारसी में मिला थाय जोकि एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था. यात्रा के दौरान इसने सारांश से कपड़े मंगाएय जोकि तेजेंद्र ने ट्रेन में दिए थे. इसने तेजेंद्र को कहा था कि मेरे कपड़े और घड़ी नदी में फेंकना. जिससे यह साबित हो जाएगा कि लड़की ट्रेन से गिर गई.

इंदौर के सोनम - राजा रधुवंशी केस के बाद अब इस खबर ने देशभर में हलचल की हुई है. रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं. अब जीआरपी पुलिस की प्रेसवार्ता के बाद सारे राज और एंगल खुलने का इंतजार है. केस में आए नए कैरेक्टर सारंश के बारे में भी तभी पता चलेगा.