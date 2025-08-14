 पत्नी का नाम सुनकर कांप जाता है पति, ‘ड्रम कांड’ की धमकी से हुई नींद हराम, SP से लगाई गुहार
पत्नी का नाम सुनकर कांप जाता है पति, ‘ड्रम कांड’ की धमकी से हुई नींद हराम, SP से लगाई गुहार

Panna News-पन्ना में एक युवक ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. पीड़ित युवक का कहना है कि उसकी पत्नी उसे ड्रम कांड जैस घटना की धमकी दे रही है. युवक अपने बच्चों को वापस पाने के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 14, 2025, 05:50 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के पन्ना जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक अपनी पत्नी की धमकियों और बच्चों की दूरी से परेशान हो गया है. युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी और ससुराल वाले उसे ड्रम कांड जेसी घटना की धमकी देकर परेशान कर रहे हैं. इतना नहीं युवक का आरोप है कि उसके बच्चों को वापस करने के लिए भी 50 हजार रुपए की डिमांडी की जा रही है. पीड़ित युवक अपने मासूम बच्चों को वापस लाने के लिए भटक रहा है.

एसपी को सौंपा ज्ञापन
दरअसल, पन्ना के रानीगंज के वार्ड नंबर 17 निवासी संजय कुमार कोरी ने पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन दिया है. जिसमें युवक ने बताया कि उसकी शादी करीब 10 साल पहले शाहनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली मनीषा कबीरपंथी से हुई थी. युवक का एक बेटा और बेटी भी है. संजय का कहना है कि उसकी पत्नी मनीषा बिना बताए मायके चली गई है और जब भी वो उसे वापस लेने जाता है, तो उसके ससुराल वाले उसे बच्चों से भी मिलने नहीं देते हैं. 

ससुराल वाले मांग रहे 50 हजार
संजय ने बताया कि उसके ससुर पूरन कबीरपंथी उससे 50 हजार रुपए की मांग कर रहे हैं. पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. संजय ने बताया कि उसकी पत्नी और ससुराल वाले उसे और उसके बच्चों को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. ससुर ने धमकी दी है कि अगर पैसे नहीं दिए तो वे उनकी बेटी को प्रेमी के साथ भेज देंगे. ससुराल वालों ने उसे ड्रम कांड जैसी घटना की भी धमकी दी है. 

दहशत में परिवार 
इस धमकी के बाद से संजय और उसके परिवार में दहशत का माहौल है. संजय ने अपनी और बच्चों की सुरक्षा के लिए एसपी से गुहार लगाई है. संजय ने एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर उसके और बच्चों के साथ किसी भी तरह की अनहोनी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी मनीषा कबीरपंथी उसके पिता पूरन और उसके परिवार की होगी. एसपी ने युवक को कार्रवाई का भरोसा दिया है. 

