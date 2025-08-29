नीचे से पुरुष, ऊपर से महिलाओं के कपड़े... जबलपुर में मिले नकली किन्नर, बधाई के नाम पर धंधा
नीचे से पुरुष, ऊपर से महिलाओं के कपड़े... जबलपुर में मिले नकली किन्नर, बधाई के नाम पर धंधा

Jabalpur News: जबलपुर आरपीएफ ने नकली किन्नरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है. ये शारीरिक रूप से तो पुरुष हैं, लेकिन ऊपर से महिलाओं के कपड़े पहनकर किन्नर का वेश बना लेते. इसके बाद ट्रेन में यात्रियों से अवैध वसूली करते रहते. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 29, 2025, 02:11 PM IST
बाई ओर पकड़े गए नकली किन्नर, दाईं तरफ AI इमेज
बाई ओर पकड़े गए नकली किन्नर, दाईं तरफ AI इमेज

Jabalpur RPF Arrests Fake Eunuchs: जबलपुर-इटारसी के बीच नकली किन्नरों के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. यहां नकली किन्नर बधाई या तीज-त्यौहार के नाम पर वसूली करते थे. वहीं, जो यात्री पैसे कम देते या फिर देने से मना कर देते तो उनसे अभद्रता करते हैं. शिकायत के आधार पर जबलपुर आरपीएफ ने गुरुवार की रात को मदनमहल रेलवे स्टेशन से दो नकली किन्नरों को पकड़े हैं, जिन्होंने सोमनाथ एक्सप्रेस में यात्रियों से मारपीट की है. पकड़े गए आरोपी नकली किन्नर पन्ना जिले के रहने वाले हैं. जो नरसिंहपुर में किराए का कमरा लेकर रहते हैं.

दरअसल, जबलपुर आरपीएफ प्रभारी सुजीत कुमार को रेल कंट्रोल से जानकारी मिली कि वेरावल-जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस में दो किन्नर अवैध वसूली कर रहे हैं. इस दौरान पैसा ना देने पर यात्रियों के साथ मारपीट भी की है. जानकारी मिलते ही आरपीएफ की टीम मदनमहल रेलवे स्टेशन पहुंची. इस दौरान नरसिंहपुर निवासी शिकायतकर्ता यात्री विनोद जैन से आरपीएफ ने पूछताछ कर जानकारी जुटाई. शिकायत करने वाले यात्री विनोद ने बताया कि दो किन्नर नरसिंहपुर से जबलपुर के बीच ट्रेन में चढ़े थे.

आरपीएफ ने गठित की टीम
इसके बाद रेलवे कंट्रोल की सूचना पर आरपीएफ प्रभारी सुजीत कुमार ने एसआई महावीर सिंह, एसआई प्रवीण कुमार मिश्रा, प्रधान आरक्षक धीरेंद्र सिंह एवं आरक्षक रूपा गर्ग की टीम गठित की गई. ट्रेन जैसे ही मदन महल रेलवे स्टेशन पहुंची जांच शुरू की तो यह बहुत आसानी से कपड़े चेंज करके बाहर निकल गए. हालांकि, जैसे ही आरपीएफ को शक हुआ, उसने पीछी करके पकड़ लिया. इस दौरान उनके बैग से महिलाओं के कपड़े मिले.

पूछताछ में हुआ खुलासा
आरपीएफ द्वारा सख्ती से पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि उनका एक गिरोह है. वे अपने गिरोह के सदस्यों के साथ नरसिंहपुर के रौसरा में शैलू कुचबंदिया के घर में किराए से रहते हैं. ये सभी नरसिंहपुर से होकर लंबी दूरी तक की चलने वाली ट्रेनों में चढ़ते हैं और फिर श्रीधाम-गाडरवारा के बीच यात्रियों से बधाई के नाम पर अवैध वसूली करते हैं. 

ट्रेन में बदलते थे कपड़े
पूछताछ में पता चला कि आरोपी उमेश और उसका भाई रजनीश कुमार दहायत बहुत ही शातिर हैं. ये दोनों घर से तो पुरुष के कपड़े पहनकर निकलते हैं, लेकिन ट्रेन में चढ़ते ही बाथरूम में जाकर महिलाओं कपड़े पहन लेते हैं. वे अपने दाढ़ी मुंछ को भी सेव करते रहते हैं और मेकअप कर लेते हैं. इसके बाद वे किन्नर का वेश बनाकर यात्रियों से बधाई के नाम पर वसूली करते थे. इस दौरान पैसे न देने वालों पर गालीगलौज और मारपीट भी करते थे. ये इतने शातिर हैं, कि जैसे ही इन्हें आरपीएफ की टीम दिखाई देती, वे तुरंत बाथरूम में घुस जाते और कपड़े बदलकर यात्री बन जाते थे.

ये भी पढ़ें- समलैंगिक साथी संग मिलकर की मां की हत्या, साथ घूमने पर टोकती थी, रिश्ते में बन रही थी रोड़ा

;