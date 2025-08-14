Raipur News-पैसों के विवाद में दोस्त बना कातिल, मर्डर के बाद दोस्तों संग की मछली-शराब पार्टी
Raipur News-रायपुर में पैसों के विवाद में युवक की हत्या उसके दोस्त ने ही कर दी. युवक की हत्या के बाद आरोपियों ने शराब और मछली की पार्टी की. मृतक लेनदेन को लेकर अक्सर गाली गलौज किया करता था, इसी से तंग आरोपी ने हत्या का प्लान बनाया. पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 14, 2025, 02:36 PM IST
Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पैसों के विवाद को लेकर युवक की उसी के गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने गमछे को जला दिया. इतना ही नहीं इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने शराब और मछली की पार्टी भी की. पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी मृतक का दोस्त है. 

हत्या के बाद आरोपियों ने शव को आरंग-राटाकाट रोड पर झाड़ियों में फेंका था. 

राजमिस्त्री का काम करता था मृतक
जानकारी के अनुसार, मृतक गिरिजा शंकर राजमिस्त्री का काम करता था. वह भोथली गांव का रहने वाला था. 11 अगस्त की सुबह अपने घर से काम के लिए निकला था, लेकिन काम अधूरा छोड़कर बीच में ही कहीं चला गया ता. आखिरी बार उसे मधुसूदन लोधी के साथ देखा गया था. पुलिस ने मधुसूदन को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. 

पैसों के लेकर हुआ था विवाद
आरोपी मधुसूदन ने बताया कि वह दोनों साथ में काम करते थे. कुछ हफ्ते पहले ही पैसों को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. जब भी लेनदेन क्लियर करने की बात होती थी तो गिरिजा शंकर उसके साथ गाली-गलौज कर था. वह मधुसूधन की पत्नी के सामने ही उसे बुरा भला कहता था. इस सबसे परेशान होकर उसने गिरिजा शंकर की हत्या का प्लान बनाया. 

5 लोगों को किया शामिल 
इस प्लान में मधुसूदन ने 5 अन्य युवकों को पैसों के लालच देकर शामिल किया. प्लान के मुताबिक गिरिजा शंकर को शराब पिलाने के बहाने राटाकाट रोड के पास नहर के किनारे बुलाया, जहां अन्य आरोपी पहले से ही मौजूद थे. सभी आरोपियों ने गिरिजा शंकर के साथ मिलकर शराब पी. फिर मधुसूदन ने गिरिजा शंकर का उसी के गमछे से गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. 

गमछा जलाया, मछली-शराब पार्टी की
आरोपियों ने हत्या के बाद गमछा जला दिया. फिर गिरिजा शंकर का मोबाइल तोड़कर तालाब फेंक दिया. इसके बाद सभी आरोपियों ने मछलीऔर शराब की पार्टी की. पुलिस ने मामले मधुसूदन लोधी,  डिगेश्वर लोधी, अजय निशांत, नीलकंठ लोधी, जयप्रकाश लोधी और कमल लोधी को गिरफ्तार कर लिया है. 

