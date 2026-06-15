जमानत के बाद पहली बार सामने आई सोनम रघुवंशी, बोली-नेपाल भागने की खबरें अफवाह

जमानत पर फैसला आना बाकी

सोनम ने खुद पर लगे हत्या के आरोपों और केस के ट्रायल पर कोई भी टिप्पणी करने से मना करते हुए कहा कि मामला अभी अदालत में है. गौरतलब है कि इस बहुचर्चित हत्याकांड में सोनम सहित तीन आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जिसका सरकार और पीड़ित पक्ष लगातार विरोध कर रहे हैं. कोर्ट में सरकार की तरफ से जमानत रद्द करने की याचिका भी लगाई गई है, जिसमें दलील दी गई है कि सोनम इस मामले की मुख्य आरोपी है और केवल दस्तावेजी तकनीकी खामी की वजह से उसे जमानत का लाभ नहीं मिलना चाहिए. फिलहाल इस याचिका पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है.