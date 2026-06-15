जमानत के बाद पहली बार सामने आई सोनम रघुवंशी, बोली-नेपाल भागने की खबरें अफवाह

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Sonam Raghuvanshi-देश भर में चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में सशर्त जमानत पर जेल से बाहर आई मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने देश छोड़कर नेपाल भागने की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. जमानत मिलने के बाद पहली बार मीडियो के सामने आकर सोनम ने अपने नेपाल भागने के दावों को महज एक अफवाह और मनगंढ़त बताया है. सोनम का यह बयान उन चर्चाओं के बीच आया है, जिसमें राजा के भाई ने सोनम पर देश छोड़कर नेपाल भागने का आरोप लगाया था.
देश छोड़कर नेपाल भागने का आरोप
दरअसल, राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि सोनम कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन करके देश छोड़कर नेपाल भाग चुकी है. नेपाल भागने में सोनम के वकीलों ने उसकी मदद की है. विपिन रघुवंशी ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे तीन राज्यों की पुलिस से जुड़ा हुआ बताया था और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी उठाई थी.
आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
इन आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सोनम रघुवंशी ने ईस्ट मोजो चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वह नेपाल नहीं भागी है, बल्कि इस समय शिलांग में रह रही है. सोनम ने साफ किया है कि वह अपनी जमानत की सभी शर्तों का पूरी तरह से पालन कर रही है और जब तक इस केस का फैसला नहीं आ जाता, तब तक वह इंदौर भी वापस नहीं आएगी. हालांकि, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सोनम ने अपने ठहरने के ठिकाने और निजी खर्चों की जानकारी देने से इनकार कर दिया.
जमानत पर फैसला आना बाकी
सोनम ने खुद पर लगे हत्या के आरोपों और केस के ट्रायल पर कोई भी टिप्पणी करने से मना करते हुए कहा कि मामला अभी अदालत में है. गौरतलब है कि इस बहुचर्चित हत्याकांड में सोनम सहित तीन आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जिसका सरकार और पीड़ित पक्ष लगातार विरोध कर रहे हैं. कोर्ट में सरकार की तरफ से जमानत रद्द करने की याचिका भी लगाई गई है, जिसमें दलील दी गई है कि सोनम इस मामले की मुख्य आरोपी है और केवल दस्तावेजी तकनीकी खामी की वजह से उसे जमानत का लाभ नहीं मिलना चाहिए. फिलहाल इस याचिका पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है.
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