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जमानत के बाद पहली बार सामने आई सोनम रघुवंशी, बोली-नेपाल भागने की खबरें अफवाह

Raja Murder Case-राजा हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी जमानत पर बाहर है. जमानत मिलने के बाद पहली बार सोनम मीडिया के सामने आई. सोनम ने कहा कि वह फिलहाल शिलांग में है और नेपाल भागने की खबरें पूरी तरह से अफवाह हैं. सोनम ने अपने रहने की जगह और निजी खर्चों के लिए मिल रहे पैसों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 15, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:31 PM IST
जमानत के बाद पहली बार सामने आई सोनम रघुवंशी, बोली-नेपाल भागने की खबरें अफवाह

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Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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