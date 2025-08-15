MP Crime News-आजादी के दिन छिनीं भाई की सांसें, जमीनी रंजिश में खूनी खेल, 30 सेकंड में ली जान

MP Crime-राजगढ़ जिले के सारंगपुर में स्वतंत्रता दिवस के दिन पैतृक जमीन को लेकर विवाद में युवक की हत्या कर दी गई. इस वारदात को अंजाम बड़े भाई ने दिया. बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर पीछे से कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी. हमला इतनी जोर किया गया कि महज 30 सेकंड में युवक की जान चली गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया.

टहलने निकला था छोटा भाई

परिजनों के अनुसार, छोटा भाई कमल पुष्पद सुबह टहलने के लिए गया था. घर लौटकर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पीछे से बड़े भाई बाबूलाल पुष्पद ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. वार इतनी जोर से किया गया कि कमल का सिर फट गया और वो वहीं गिर पड़ा. घटना की सूचना पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी. तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया.

तीन भाईयों के पास है जमीन

जानकारी के अनुसार, मांगीलाल पुष्पद के तीन बेटे है. बाबूलाल, कमल और दीपक. तीनों भाईयों के पास शहर से लगी करीब 4.5 बीघा जमीन है. जिसमें फूलों की खेती होती थी. लेकिन खेती से पर्याप्त आमदनी नहीं होने के कारण कमल ने कपड़ों की दुकान खोल ली. कम समय में ही दुकान अच्छी चलने लगी.

दुकान में हिस्सा मांग रहा था भाई

बड़ा भाई बाबूलाल दुकान की कमाई में हिस्सा मांग रहा था. लेकिन कमल का कहना था कि दुकान उसकी निजी मेहनत और उधार के पैसों से शुरू हुई, यह उसकी निजी व्यवसाय है. छोटे भाई दीपक ने कमल का ही साथ दिया, जिससे बाबूलाल नाराज हो गया और हत्या का प्लान बनाया. शुक्रवार को बाबूलाल ने मौके पाकर कमल पर पीछे से वार कर उसकी हत्या कर दी.

घर पर अकेला था मृतक

घटना के समय पर मृतक कमल घर पर अकेला था, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन उसके घर बेटे का जन्म हुआ था और पत्नी मायके में थी. जमीन के बंटवारे को लेकर तीन बार फूलमाली समाज की पंचायत भी हो चुकी थी, लेकिन विवाद सुलझ नहीं पाया. इस मामले को लेकर एसडीओपी अरविंद सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में मामला आपसी रंजिश और जमीनी विवाद का है. आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

