राजनांदगांव में ट्यूशन से लौट रही नाबालिग बच्ची बनी हवस का शिकार, अधेड़ पड़ोसी ने की दरिंदगी

राजनादगांव । जिले के डोंगरगढ़ में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. हैरानी की बात यह है कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि बच्ची के पड़ोस में रहने वाला 53 वर्षीय अधेड़ था. पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत के बाद और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी ज्ञानी चौरे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है.

जानिए क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना उस समय हुई जब पीड़िता अपनी ट्यूशन क्लास से वापस घर आ रही थी. उसी दौरान, उसके पड़ोस में रहने वाले 53 वर्षीय अधेड़ ज्ञानी चौरे बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया. यहां आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस घटना के बाद डरी-सहमी पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और पूरी आपबीती अपने मां को बताई.

मेडिकल के बाद हुई कार्रवाई

घटना के बाद गुस्साए पीड़ित बच्ची के परिजनों ने डोंगरगढ़ थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने तत्काली पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया. जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद आरोपी ज्ञानी चौरे को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी ज्ञानी चौरे के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे जेल भेजा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़ित के परिजनों से शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई. एस.डी.ओ.पी. आशीष कुंजाम ने बताया कि आरोपी ज्ञानी चौरेज्ञानी चौरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (दुष्कर्म) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धाराओं के तहत मामला दर्ज हो गया है. वहीं, इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रहा है. लोग आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं

रिपोर्ट- किशोर शिल्लेदार, ZEE मीडिया राजनादगांव

ये भी पढ़ें- पढ़ाने की आड़ में कश्मीरी प्रोफेसर की हिंदू लड़की से गंदी हरकत, छात्रा ने सुनाई आपबीती

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. क्राइम की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.