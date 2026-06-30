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रतलाम में महिला के हाथ-पैर बांध 10 हजार लूटे, मासूम बच्चे को बाथरूम में किया बंद, जाते-जाते काट गए मां की चोटी

Ratlam News-रतलाम में दिनदहाड़े एक घर में घुसकर बदमाशों ने महिला को बंधक बनाकर और उसकी 4 महीने की बच्ची को बाथरूम में बंद कर 10 हजार रुपए और मोबाइल लूट लिए. चोरी करने आए बदमाश जाते-जाते महिला की चोटी काट गए. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

Written ByChandrashekhar solankiEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 30, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:42 PM IST
रतलाम में महिला के हाथ-पैर बांध 10 हजार लूटे, मासूम बच्चे को बाथरूम में किया बंद, जाते-जाते काट गए मां की चोटी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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