/रतलाम में महिला के हाथ-पैर बांध 10 हजार लूटे, मासूम बच्चे को बाथरूम में किया बंद, जाते-जाते काट गए मां की चोटी

Ratlam Theft-मध्यप्रदेश के रतलाम शहर से दिनदहाड़े एक ऐसी हैरान करने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पुलिस को भी उलझन में डाल दिया है. शहर के एक रिहायशी इलाके में कुछ अज्ञात बदमाश एक घर में दाखिल हुए. उन्होंने वहां मौजूद महिला के हाथ-पैर बांध दिए, उसकी चार महीने की मासूम बच्ची को बाथरूम में बंद किया और घर से नकदी व मोबाइल लेकर फरार हो गए. हालांकि, इस पूरी वारदात में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि बदमाशों लूटपाट के दौरान महिला की चोटी भी काट दी. इस अजीबोगरीब हरकत के बाद से पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है.