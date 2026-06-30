/रतलाम में महिला के हाथ-पैर बांध 10 हजार लूटे, मासूम बच्चे को बाथरूम में किया बंद, जाते-जाते काट गए मां की चोटी

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Ratlam Theft-मध्यप्रदेश के रतलाम शहर से दिनदहाड़े एक ऐसी हैरान करने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पुलिस को भी उलझन में डाल दिया है. शहर के एक रिहायशी इलाके में कुछ अज्ञात बदमाश एक घर में दाखिल हुए. उन्होंने वहां मौजूद महिला के हाथ-पैर बांध दिए, उसकी चार महीने की मासूम बच्ची को बाथरूम में बंद किया और घर से नकदी व मोबाइल लेकर फरार हो गए. हालांकि, इस पूरी वारदात में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि बदमाशों लूटपाट के दौरान महिला की चोटी भी काट दी. इस अजीबोगरीब हरकत के बाद से पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है.
ससुर के घर लौटने पर खुला राज
यह घटना शहर के एक मकान की तीसरी मंजिल पर घटित हुई. पीड़िता का नाम मोनिका बताया जा रहा है. घटना का खुलासा तब हुआ जब मोनिका के ससुर अशोक अपने अन्य बच्चों को स्कूल से लेकर घर वापस लौटे. घर पहुंचते ही बच्चों ने कुछ संदिग्ध लोगों को मकान से तेजी से भागते हुए देखा.
बच्ची बाथरूम में बंद, महिला को बांधा
जब ससुर अशोक तीसरी मंजिल पर अपने फ्लैट पर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गए. उनकी बहू मोनिका कमरे में रस्सी से बंधी हुई तड़प रही थी, जबकि उसकी चार महीने की बच्ची बाथरूम में बंद थी. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बदमाशों ने जबरन घर में घुसकर उसे बंधक बनाया. इसके बाद आरोपियों ने अलमारी में रखे करीब 10 हजार रुपए नकद और एक कीमती मोबाइल फोन लूट लिया.
जाते-जाते काट गए चोटी
जाते-जाते बदमाशों ने महिला की चोटी काट दी. लूट की वारदात में चोटी काटने की बात सामने आते ही पुलिस के कान खड़े हो गए हैं. अमूमन लुटेरे सिर्फ माल समेटकर भाग जाते हैं, ऐसे में चोटी काटने की थ्योरी मामले को संदिग्ध बना रही है. पुलिस की अंदेशा है कि कहीं यह मामला आपसी रंजिश या किसी सोची-समझी साजिश का तो नहीं है. फिलहाल पुलिस की विशेष टीमें आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है कि ताकि सच्चाई सामने आ सके.
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