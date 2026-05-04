रतलाम में डबल मर्डर से सनसनी, चाकू गोदकर दो दोस्तों की हत्या, शादी में डांस करने को लेकर हुआ था विवाद

MP Crime News-मध्यप्रदेश के रतलाम में रविवार देर रात डबल मर्डर से सनसनी फैल गई. लक्ष्मणपुरा क्षेत्र के तीन दोस्त शाहबाज, आनंद और छोटू एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे. बारात दौरान डांस करने को लेकर उनका दो युवकों से विवाद हो गया, हालांकि उस समय मामला शांत हो गया. लेकिन देर रात आरोपियों ने पुरानी रंजिश निकालते हुए तीनों को रेलवे क्षेत्र के अंधेरे इलाके में घेर लिया और उन पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में आनंद और शाहबाज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल छोटू को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

बारात में हुआ था विवाद

जानकारी के अनुसार, दोनों पक्ष रात में एक बारात में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. बारात के दौरान नाचने की बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई और विवाद हो गया. यह विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक की नौबत आ गई. बारात में मौजूद अन्य लोगों ने मामला शांत कराया. इसके बाद दोनों पक्ष बारात से बाहर निकल गए.

चाकू से किया हमला

हमले में घायल पीयुष उर्फ छोटू अपने चचेरे भाई आनंद और शहबाज के साथ खड़ा हुआ था. तभी परिचित रोजर बिन्नी वहां आया और उसने बताया कि उसका मु्न्ना और रोहित खंडकर के साथ विवाद हुआ है. थोड़ी देर बाद मुन्ना और रोहित अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और गालियां देने लगे. जब पीयूष और साथियों ने आरोपियों को गालियां देने से रोका, तो मुन्ना ने पीयूष पर ईंट से हमला कर दिया. बीच-बचाव करने आए आनंद को सीने और पेट में चाकू मार दिया. आनंद को बचाने आए शाहबाज की पीठ पर मुन्ना और रोहित ने चाकू घोंप दिए. पीयूष के गले पर भी वार किया.

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2 युवकों की मौत, एक घायल

घायल पीयूष ने बताया कि दोस्त रोजर बिन्नी ने उन्हें किसी तरह हमलावरों से छुड़ाया. इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया. यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद आनंद और शाहबाज को मृत घोषित कर दिया. घायल पीयूष का इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है. बताया जा रहा है कि वारदात औद्योगिक थाना और जीआरपी थाना क्षेत्र की सीमा के बीच हुई, जिससे क्षेत्राधिकार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही. औद्योगिक थाना पुलिस ने जीरो पर मामला दर्ज कर केस जीआरपी को सौंप दिया है.

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