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मंडप में आने ही वाला था दूल्हा, तभी पुलिस के एक फोन ने उड़ा दिए होश, दुल्हन के घर मची चीख-पुकार!

Ratlam News-रतलाम में शादी से पहले दूल्हे पर एफआईआर दर्ज हो गई. बारात से ठीक पहले पुलिस के फोन ने दूल्हे की पोल खोल दी. पुलिस के फोन से दुल्हन पक्ष को पता चला कि जिस लड़के से लड़की की शादी होने वाली है, उस पर नाबालिग से रेप का केस दर्ज कराया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 09, 2026, 02:54 PM IST
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मंडप में आने ही वाला था दूल्हा, तभी पुलिस के एक फोन ने उड़ा दिए होश, दुल्हन के घर मची चीख-पुकार!

FIR Filed on Groom Before Marriage-मध्यप्रदेश के रतलाम में एक शादी हो रही थी. बारात भी दरवाजे तक पहुंच चुकी थी. दूल्हा मंडप में पहुंचने ही वाला था, तभी पुलिस के फोन से खलल पड़ गया. लड़की वालों को तब पता चला कि जिस लड़के से उनकी बेटी की शादी होने वाली है, उस पर नाबालिग के रेप का केस दर्ज कराया है. परिवार को जब इसकी सूचना मिली तो हड़कंप मच गया. दोनों पक्षों की बातचीत के बाद शादी रोक दी गई. इसके बाद दूल्हा फरार हो गया. 

पुलिस के फोन ने बिगाड़ा खेल
यह मामला उज्जैन से करीब 60 किलोमीटर दूर बड़नगर की शिक्षक कॉलोनी का है. यहां रहने वाले अभिषेक सेन की शादी रतलाम जिले की युवती से तय थी. दो दिन से शादी के कार्यक्रम चल रहे थे. बुधवार करीब 8 बजे दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर निकल चुका था. लेकिन बारात लगने से पहले चीजें अचानक से बदल गईं. बारात लगने से पहले बड़नगर पुलिस ने दुल्हन पक्ष से संपर्क कर बताया कि दूल्हे पर दुष्कर्म का मामला दर्ज होने वाला है. 

दूल्हे पर केस दर्ज, हुआ फरार
पुलिस की इस सूचना को लेकर शादी वाले घर में हड़कंप मच गया. पुलिस ने दूल्हे अभिषेक सेन पर 15 साल की नाबालिग की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है. केस दर्ज होते ही आरोपी दूल्हा फरार हो गया. वहीं जब पुलिस ने परिवार को केस दर्ज होने का जानकारी दी तो परिवार ने बातचीत कर शादी रोक दी. 

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डरा-धमकाकर किया रेप
जानकारी के अनुसार, मामला जनवरी महीने का है. नाबालिग पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी ने डरा-धमकाकर रेप किया. जिस दिन अभिषेक की शादी होने वाली थी, उसी दिन पता चला कि पीड़िता प्रेग्नेंट हैं. दरअसल, दूल्हे की शादी से 3 दिन पहने पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की थी. इलाज के दौरान 8 अप्रैल को उसके गर्भवती होने की जानकारी मिली. पीड़िता ने परिजनों को पूरी बात बताई. 

POSCO एक्ट सहित रेप का मामला दर्ज 
पीड़िता ने बताया कि आरोपी और वह एक ही कॉलोनी में रहते हैं. 5 जनवरी को आरोपी उसके घर आया, जब वह अकेली थी. उसने डरा-धमकाकर दु्ष्कर्म किया और किसी को बताने से मना किया. आरोपी की शादी तय होने के बाद उसने आत्महत्या का प्रयास किया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर दुल्हन पक्ष को समझाया. इसके बाद आरोपी के खिलाफ  POCSO एक्ट सहित दुष्कर्म का मामला दर्ज किया. आरोपी रतलाम पहुंचने से पहले ही फरार हो गया. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है. 

यह भी पढ़ें-बिना डिलीवरी पैदा हो गए 137 बच्चे...अस्पताल में चल रहे फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा

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