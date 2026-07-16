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AI से बनाई अश्लील तस्वीरें, डरा धमकाकर MP की मॉडल का न्यूड वीडियो किया रिकॉर्ड, ब्लैकमेल कर मांगे 15 लाख

Ratlam Model Case: रतलाम में मॉडलिंग का झांसा देकर एक युवती की AI से फर्जी न्यूज तस्वीरें बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. आरोपी ने फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 15 लाख रुपए की मांग की.

Edited By:Pooja
Published: Jul 16, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:52 AM IST
AI से बनाई अश्लील तस्वीरें, डरा धमकाकर MP की मॉडल का न्यूड वीडियो किया रिकॉर्ड, ब्लैकमेल कर मांगे 15 लाख

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Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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