/AI से बनाई अश्लील तस्वीरें, डरा धमकाकर MP की मॉडल का न्यूड वीडियो किया रिकॉर्ड, ब्लैकमेल कर मांगे 15 लाख

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Ratlam Model Case: रतलाम से ब्लैकमेलिंग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. मॉडलिंग करने वाली एक युवती को पहले विज्ञापन में काम दिलाने का झांसा देकर कॉल किया गया. आरोपी ने व्हाट्सऐप पर युवती की प्रोफाइल फोटो मंगवाई. इसके बाद एआई तकनीक की मदद से युवती की फेक न्यूड तस्वीरें तैयार कर उसे भेजीं और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए 15 लाख रुपये की मांग की.
जब युवती ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपियों ने उसकी अन्य साथी युवतियों को अपने संपर्क में लाने का दबाव बनाया. इस मांग को भी ठुकराने पर वीडियो कॉल कर युवती पर दबाव बनाकर आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. जब युवती ने नंबर ब्लॉक करने के बाद भी उसे अलग-अलग नंबरों से लगातार ब्लैकमेल किया गया. तब परेशान युवती ने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मोबाइल नंबरों के आधार पर उनकी तलाश शुरू कर दी है.
WhatsApp पर मैसेज भेज कर किया संपर्क
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 23 जून की रात उसे WhatsApp पर मैसेज मिला. इसके बाद उसी नंबर से एक कॉल आया जिसमें पूछा गया कि क्या वह विज्ञापनों में काम करती है. जब युवती ने इसकी पुष्टि की, तो आरोपी ने उसकी प्रोफाइल मांगी, जिसे उसने WhatsApp के जरिए भेज दिया. इसके बाद आरोपी बार-बार कॉल करता रहा. उस समय युवती परिवार के किसी काम में व्यस्त थी और कॉल का जवाब नहीं दे पाई. लौटने के बाद आरोपी ने उसे मॉडलिंग असाइनमेंट दिलाने का वादा करके संपर्क बनाए रखा.
AI से बनाया अश्लील वीडियो
पीड़िता के अनुसार 3 जुलाई को आरोपी ने उसे WhatsApp पर AI से बनाया गया एक अश्लील वीडियो भेजा. इसके बाद उसने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 15 लाख की मांग की. आरोपी यहीं नहीं रुका. उसने युवती पर अपनी बहन या किसी सहेली से मिलवाने का दबाव डाला और जिद की कि वह हर महीने उसके पास एक लड़की भेजे. जब उसने मना किया, तो आरोपी ने उससे चंडीगढ़ आकर मिलने की मांग की.
युवती का बनाया वीडियो
युवती ने पुलिस को बताया कि उसे लगातार मिल रही धमकियों से वह डरी हुई थी. 3 जुलाई को आरोपी ने वीडियो कॉल किया. कॉल के दौरान उसने कैमरा बंद रखा और युवती पर कपड़े उतारने का दबाव डाला. डर के कारण उसने ऐसा किया और आरोपी ने इस दौरान वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. युवती ने बताया कि आरोपी का नंबर ब्लॉक करने पर उसे अलग-अलग मोबाइल नंबरों से कॉल आने लगे. लगातार ब्लैकमेलिंग और धमकियों से परेशान होकर उसने अपना मोबाइल नंबर और इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया. इसके बावजूद आरोपी दूसरे नंबरों का इस्तेमाल करके उससे संपर्क करता रहा. उसने इस पूरी घटना के बारे में अपने परिवार को बताया.
युवती की शिकायत पर मामला दर्ज
ASP रतलाम राकेश पंन्द्रो ने मामले की जानकारी दी. युवती की शिकायत के आधार पर एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. जिस मोबाइल नंबर से संपर्क किया गया था, उसका इस्तेमाल करके आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
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