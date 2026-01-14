MP का ये शहर बन रहा ड्रग तस्करों का हॉटस्पॉट, 20 करोड़ की MD के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने की कार्रवाई

Ratlam Drugs Case-मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में मुंबई और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई एमडी ड्रग तस्करी के खिलाफ एक बड़ी और सनसनीखेज कार्रवाई सामने आई है. जावरा के हुसैन टेकरी क्षेत्र में पुलिस ने करीब 20 करोड़ रुपये कीमत की एमडी ड्रग के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा. मुंबई पुलिस तस्करों का पीछा करते हुए यहां पहुंची थी. यह कार्रवाई मुंबई के मुम्ब्रा थाना क्षेत्र में दर्ज एक एमडी ड्रग तस्करी के मामले में की गई है. पकड़े गए आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाया गया है.

एक आरोपी हुआ था गिरफ्तार

रतलाम ग्रामीण एएसपी विवेक कुमार ने बताया कि 11 जनवरी 2026 को मुंबई में 23 ग्राम एमडी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया था. आरोपी का कनेक्शन मंदसौर से सामने आया. आरोपी की तलाश में मुंबई पुलिस मंदसौर के सीतामऊ थाना क्षेत्र के सूरजनी गांव पहुंची, जहां से यह जानकारी सामने आई कि आरोपी रतलाम जिले के जावरा में छिपा हुआ है.

रतलाम पहुंची मुंबई पुलिस

इसके बाद मुंबई पुलिस ने रतलाम पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया. जावरा के हुसैन टेकरी इलाके में दबिश के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को धर दबोचा, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब हो गया. आरोपियों के कब्जे से करीब 10 किलो एमडी ड्रग बरामद की गई, जिसकी कीमत मुंबई की रेव पार्टियों में खपत करीब 20 करोड़ रुपये आंकी जा रही है.

हॉटस्पॉट बनता जा रहा है रतलाम

पुलिस ने मनोहर गुर्जर निवासी सुखाखेड़ा और जाजू सुल्तान निवासी तितरोद जिला मंदसौर को गिरफ्तार कर लिया. इनके कब्जे से 10 किलो एमडी ड्रग्स जब्त की गई है. यह कार्रवाई भले ही बड़ी सफलता मानी जा रही हो, लेकिन रतलाम जिले में लगातार सामने आ रहे मादक पदार्थ तस्करी के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं. राजस्थान सीमा से सटे होने और दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे के गुजरने के कारण रतलाम अब तस्करों का हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है.रिपोर्ट-चंद्रशेखर सोलंकी

