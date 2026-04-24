4 साल पहले चोरी, फिर साधु का बनाया भेष... महाराज की दाढ़ी ने खोल दी पोल, पुलिस ने उतारा 'भक्ति' का मुखौटा

MP Crime News-मध्यप्रदेश की रतलाम पुलिस ने एक बार फिर 'चोर की दाढ़ी में तिनका' कहावत को सच कर दिखाया है. चार साल से ट्रैक्टर चोरी के मामले में फरार चल रहे इनामी आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है.आरोपी चोर साधु के भेष में लंबी दाढ़ी रखकर इंदौर के अलग-अलग मंदिरों में रह रहा था. वह खुद को विष्णु महाराज बताता था और पुलिस से बच रहा था. लेकिन पुलिस ने आखिरकार उसे ढूंढ ही निकाला.

इंदौर में छिपा था आरोपी

रतलाम पुलिस को इंदौर के अलग-अलग मंदिरो में लंबे समय से रह रहे एक संदिग्ध साधु की सूचना मिली. पहली नजर में साधु जैसा दिखने वाला यह व्यक्ति पुलिस को कुछ अलग लगा. उसकी लंबी दाढ़ी और रहन-सहन ने शक पैदा किया. जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो उसके जवाब बार-बार बदलने लगा.सख्ती से पूछताछ करने पर 'विष्णु महाराज' का असली चेहरा सामने आ गया. विष्णु महाराज कोई साधु नहीं, बल्कि ट्रैक्टर चोरी का आरोपी विक्रम था, जिस पर 2000 रुपये का इनाम भी घोषित था.

ट्रैक्टर किया था चोरी

इस पूरे मामले की शुरुआत 9 अगस्त 2022 को हुई थी, जब रतलाम के पी एंड टी कॉलोनी निवासी आफताब अब्बासी ने औद्योगिक थाने में अपने आयशर ट्रैक्टर चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की. काफी प्रयासों के बाद पुलिस को चोरी हुआ ट्रैक्टर एक खरीदार के पास मिला, जिसने यह वाहन आरोपी से खरीदा था.

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पुलिस से कई बार बच निकला विक्रम

इसी कड़ी में पुलिस को मुख्य आरोपी विक्रम की पहचान मिली, जो राजस्थान के भीलवाड़ा का निवासी था. पुलिस ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार फरार हो जाता था. लगातार लोकेशन मिलने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली ही रहे।.आखिरकार उसकी गिरफ्तारी पर 2000 रुपये का इनाम घोषित किया गया.

साधु बनकर रहने लगा आरोपी

ट्रैक्टर चोरी के बाद विक्रम ने अपनी पहचान बदल ली और साधु का भेष बनाकर रहने लगा. उसने खुद को 'विष्णु महाराज' बताना शुरू कर दिया और मंदिरों में रहकर पुलिस से बचता रहा. लेकिन पुलिस की सतर्कता और शक ने आखिरकार उसे बेनकाब कर दिया. पुलिस ने आरोपी विक्रम उर्फ विष्णु महाराज को गिरफ्तार कर लिया है और उसे इंदौर से रतलाम लाया गया है. रतलाम एसपी अमित कुमार ने बताया की आरोपी बहुत शातिर था, साधु के भेष मे पहचान चिपकर घूम रहा था. आरोपी विक्रम के खिलाफ पुराना अपराध भी दर्ज है.

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