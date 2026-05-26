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रतलाम में यूको बैंक में लाखों की धोखाधड़ी, कर्मचारी पर पैसे हड़पने का आरोप, ग्राहकों के भरोसे का उठाया फायदा

Ratlam UCO Bank Fraud: रतलाम शहर के यूको बैंक चांदनी चौक शाखा में धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है.  बैंक में आउटसोर्स कर्मचारी रह चुका कर्मचारी राहुल राठौड़ पर ग्राहकों के पैसे में हेरफेर करने का आरोप लगा है.

 

Written By  Chandrashekhar solanki|Edited By: Pooja|Last Updated: May 26, 2026, 11:13 AM IST
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रतलाम में यूको बैंक में लाखों की धोखाधड़ी, कर्मचारी पर पैसे हड़पने का आरोप, ग्राहकों के भरोसे का उठाया फायदा

Ratlam UCO Bank Fraud: रतलाम शहर के यूको बैंक चांदनी चौक शाखा में एक ऐसे ठग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने बैंक ग्राहकों के भरोसे को ही निशाना बना लिया. आरोपी राहुल राठौड़, जो पहले बैंक में आउटसोर्स कर्मचारी रह चुका है. ग्राहकों के खाते खोलने, पैसे जमा करवाने और एफडी बनाने का काम करता था. अब उसी पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं.

पीड़ित महिला विष्णु बाई ने बताया कि उन्होंने राहुल को 20 हजार रुपए बैंक में जमा करवाने के लिए दिए थे, लेकिन खाते में राशि पहुंची ही नहीं. वहीं जुबेदा नाम की महिला ने 3 लाख रुपए की एफडी करवाई, लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें फर्जी एफडी सर्टिफिकेट थमा दिया गया. पैसे मांगने पर आरोपी ने डेढ़ लाख रुपए लौटाए, जबकि बाकी रकम अब तक नहीं दी.

शिकायत के आधार पर होगी कार्रावई
सबसे बड़ा फ्रॉड प्रेमलता नाम की महिला के साथ हुआ. उनकी 4 लाख और 2 लाख रुपए की दो एफडी बनाई गई थीं. आरोप है कि एक एफडी आरोपी ने बंद करवाकर पैसे हड़प लिए, जबकि दूसरी एफडी हुई ही नहीं और महिला के नाम पर लोन चालू हो गया, जिसके ब्याज के मैसेज तक आने लगे. वही एक यूको बैंक के खतधारक से तो घर जाकर दोस्ती कि विश्वास जीता और फिर नोटों कि फ्रेश गद्दी देने के नाम पर उससे 20 हजार रूपये ले लिए. मामले के सामने आने के बाद बैंक मैनेजर ने कहा कि उन्हें शाखा में आए सिर्फ 3 दिन हुए हैं और शिकायतों के आधार पर आगे पुलिस कार्रवाई की जाएगी. वहीं पुलिस का कहना है कि लिखित शिकायत मिलने के बाद जांच और कार्रवाई शुरू की जाएगी.

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