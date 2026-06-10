पत्नी के भागने के शक में युवक की धारदार हथियार से हत्या, बीच-बचाव करने आए माता-पिता हुए घायल

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Young Man Murder in Ratlam-मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. शक के चलते यहां एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया है. घटना खैरियापाड़ा गांव की है, जहां देर रात कुछ लोगों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर निवाई मानसिंह माईड़ा नाम के युवक की हत्या कर दी. इस हमले में बीच-बचाव करने आए मानसिंह के माता-पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, गांव में रहने वाले जयसिंह की पत्नी कुछ दिनों पहले बिना बताए कहीं चली गई थी. परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज कराई थी. लेकिन जयसिंह को शक था कि उसके रिश्तेदार मानसिंह ने ही उसकी पत्नी को भगाने में मदद की है और उसे अपने घर में छिपाकर रखा है.
सोते समय हत्या
इसी शक के चलते देर रात जयसिंह अपने कुछ साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर मानसिंह के घर आ धमका. आरोपी सीधे घर में घुसे और खाट पर सो रहे मानसिंह पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. चीख-पुकार सुनकर जब मानसिंह के बुजुर्ग माता-पिता उसे बचाने दौड़े, तो आरोपियों ने उन पर भी रहम नहीं खाया और उन्हें भी लहूलुहान कर दिया. हमलावर यहीं नहीं रुके, उन्होंने जयसिंह की पत्नी को ढूंढने के बहाने पूरे घर में जमकर तोड़फोड़ भी की.
गांव में तनाव, पुलिस बल तैनात
इस खौफनाक वारदात के बाद से ही खैरियापाड़ा गांव में भरी तनाव का माहौल है. स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर शासकीय मेडिकल कॉलेज रतलाम में पोस्टमार्टम कराया है. शिवगढ़ थाना पुलिस ने हत्या और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.
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