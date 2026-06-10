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पत्नी के भागने के शक में युवक की धारदार हथियार से हत्या, बीच-बचाव करने आए माता-पिता हुए घायल

Ratlam News-रतलाम में पत्नी के घर छोड़कर जाने के शक में युवक की पति ने हत्या कर दी. मंगलवार-बुधवार दरमियानी रात में पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से हमला कर युवक को मौत के घाट उतार दिया. युवक के बचाने आए उसके माता-पिता भी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए.

Written ByChandrashekhar solankiEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 10, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:42 PM IST
पत्नी के भागने के शक में युवक की धारदार हथियार से हत्या, बीच-बचाव करने आए माता-पिता हुए घायल

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