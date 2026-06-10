पत्नी के भागने के शक में युवक की धारदार हथियार से हत्या, बीच-बचाव करने आए माता-पिता हुए घायल

सोते समय हत्या

इसी शक के चलते देर रात जयसिंह अपने कुछ साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर मानसिंह के घर आ धमका. आरोपी सीधे घर में घुसे और खाट पर सो रहे मानसिंह पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. चीख-पुकार सुनकर जब मानसिंह के बुजुर्ग माता-पिता उसे बचाने दौड़े, तो आरोपियों ने उन पर भी रहम नहीं खाया और उन्हें भी लहूलुहान कर दिया. हमलावर यहीं नहीं रुके, उन्होंने जयसिंह की पत्नी को ढूंढने के बहाने पूरे घर में जमकर तोड़फोड़ भी की.