रीवा में पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी से लूट, बदमाशों ने पैसों ने भरा बैग छीना, भाई भी रह चुके हैं मंत्री

Rewa News-रीवा में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व बीजेपी विधायक की बहन से रीवा में लूट की वारदात हुई. पूर्व सीएम की बेटी कुमुदिनी सिंह पूर्व मंत्री हर्ष सिंह की बहन है. सिविल लाइन इलाके में बदमाश उनका बेग छीनकर मौके से फरार हो गए. घटना के बाद से कुमुदिनी सिंह डरी हुई है.
MP News-मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी और पूर्व बीजेपी विधायक ध्रुवनारायण सिंह की बहन से लूट की वारदात हुई. कुमुदिनी सिंह के साथ यह वारदात रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई. वह बिलासपुर-रीवा एक्सप्रेस ट्रेन से उतरकर घर जाने के लिए ऑटो में सवार हुई थीं. इसी दौरान बदमाशों ने झपट्टा मारकर एक व्यक्ति का मोबाइल छीन लिया. इसके बाद बदमाश तेजी से उनका बैग छीनकर वहां से फरार हो गए. कुमुदिनी सिंह के पिता गोविंद नारायण सिंह एमपी के 6वें मुख्यमंत्री थे, वहां भाई हर्ष सिंह भी मंत्री रह चुके हैं.
शिकायत कराई दर्ज
कुमुदिनी सिंह ने घटना के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि मेरे हाथ-पांव अभी तक कांप रहे हैं. घटना के बाद से मेरे अंदर डर बैठ गया है. आज मुझे आभास हो गाय कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता था. बदमाश हमारे साथ किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते थे.
ट्रेन से पहुंची रीवा
कुमुदिनी सिंह ने बताया कि हम जन्माष्टमी मनाने के लिए गए हुए थे. मैंने सोचा की ट्रेन का सफर ज्यादा आरामदायक रहेगा, इसलिए वहां से बिलासपुर-रीवा एक्सप्रेस ट्रेन से आई और रीवा से अपनी कार से सफर करने का मन बनाया. ट्रेन से उतरने के बाद ऑटो वाला आया. उससे मैंने कहा कि कार आ रही है लेकिन उसने कहा कि मैं आगे तक छोड़ देता हूं. मैंने सोचा जब तक कार नहीं आ जाती, तब तक छोड़ शहर में कहीं बैठकर रेस्ट कर लेंगे.
बैग छीनकर बदमाश हुए फरार
जैसे ही एजी कॉलेज के पास पहुंचे, तो बदमाशों ने झपट्टा मारकर एक व्यक्ति का मोबाइन छीन लिया. यह देखकर मैं डर गई, मैंने अपने बैग को अपने और ड्राइवर के बीच रख लिया. इसके बाद बदमाश ने मेरे करीब आकर मेरा बैग जोर से छीना. मैं तेजी से गिरने लगी, तभी पीछे बैठी महिला ने मुझे संभाला. डर में मारे में मैं वहीं पर रोने लगी, मेरे पर्स में 30 हजार रुपए थे. सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है.
