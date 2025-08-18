आशिक के लिए छोड़ा पति का घर, फिर टूटा शादी का सपना, बेवफाई ने छीन ली महिला की जिंदगी

Rewa News-रीवा में महिला ने प्रेमी के धोखा देने पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली. महिला ने प्रेमी के लिए पति और ससुराल को छोड़ दिया था. मृतक महिला का इकबाल अंसारी के साथ प्रेम प्रसंग चलता था, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
Trending Photos
MP News-मध्यप्रदेश के रीवा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शादीशुदा महिला ने प्रेमी के धोखा देने पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली. महिला ने जिस प्रेमी के लिए अपने पति को धोखा दिया था और ससुराल छोड़ा था, उसी प्रेमी ने महिला को धोखा दे दिया. यह धोखा महिला बर्दाश्त नहीं कर पाई. महिला का डेढ़ साल से एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
डेढ़ साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग
यह मामला लौर थाना क्षेत्र का है. एक शादीशुदा महिला का इकबाल अंसारी नाम के युवक के साथ डेढ़ साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. शादी के बाद महिला केवल दो बार ही अपने ससुराल गई थी. प्रेमी के कहने पर वह ससुराल नहीं गई और मायके में रहने लगी. इस बीच आरोपी महिला का लगातार शारीरिक शोषण करता था.
शादी का झांसा देकर किया शोषण
महिला को शादी का झांसा देकर प्रेमी लगातार शारीरिक शोषण करता था और बाद में शादी से इंकार कर दिया. इसी धोखे से दुखी होकर पीड़िता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. उसकी शादी फरवरी 2024 में हुई थी. प्रेमी इकबाल अंसारी ने उसको ससुराल छोड़ने और शादी करने का वादा किया था.
प्रेमी ने कहा-जहर खाकर मर जाओ
महिला के परिजनों ने बताया कि शनिवरा को शादी की बात को लेकर इकबाल के साथ उसका झगड़ा हुआ था. इकबाल ने फोन करके शादी से इनकार कर दिया और कहा कि तुम जहर खाकर मर जाओ. इससे नाराज होकर शनिवार को महिला ने घर में रखे कीटनाशक को पी लिया. हालत बिगड़ने पर परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, शाम को मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं परिजनों ने युवक पर धोखे और प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाकर जान देने का आरोप लगाया है.
यह भी पढ़ें-दमोह में तांत्रिक का खौफनाक इलाज! भूत भगाने के नाम पर महिलाओं के साथ करता है ये काम
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Rewa की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!