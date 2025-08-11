Sakti News-दिल दहला देने वाला कांड, निर्वस्त्र कर पहले पूरे गांव में घसीटा, फिर पीट-पीटकर कर दी हत्या
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2876216
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

Sakti News-दिल दहला देने वाला कांड, निर्वस्त्र कर पहले पूरे गांव में घसीटा, फिर पीट-पीटकर कर दी हत्या

Crime News-सक्ती जिले में रविवार रात कुछ लोगों ने एक शख्स की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. मृतक को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घसीटते हुए बेरहमी से लाठी-डंडों और लात-घूसों से पीटा गया. मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 11, 2025, 05:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sakti News-दिल दहला देने वाला कांड, निर्वस्त्र कर पहले पूरे गांव में घसीटा, फिर पीट-पीटकर कर दी हत्या

Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. रविवार रात को कुछ लोगों ने आपसी रंजिश को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया. शख्स को पहले निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घसीटते हुए बेरहमी से लाठी-डंडों और लात-घूसों से पीटा गया. यह पूरा मामला डभरा थाना क्षेत्र का है. 

इस हत्याकांड का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

रिश्तेदारों से थी आपसी रंजिश
जानकारी के अनुसार, सर्वे दास महंत परिवार के साथ दर्राभाठा बगरैल गांव में रहता था. गांव में ही रहने वाले रिश्तेदारों से उसकी आपसी रंजिश थी. रविवार को सर्वे दांस अपने घर पर था. इस दौरान 4-5 लोग लाठी-डंडा लेकर घर में घुसे और गाली-गलौज करते हुए उसे बाहर निकाला. जब बेटे ने विरोध किया तो उस पर हमला कर घायल कर दिया. 

निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया
घर में घुसे लोग सर्वे दास महंत को बाहर लेकर गए. बाद में निर्वस्त्र किया और पूरे गांव में घसीटते हुए जमकर पीटा. किसी ने जमकर लाठी बरसाई तो किसी ने लात-घूंसों से उसके साथ मारपीट की. मारपीट के दौरान खून से लथपथ सर्वे दास पानी पिलाने के लिए मन्नतें मांगता रहा, लेकिन आरोपी उसे लगातार पीटते रहे. 

घर में दुबके रहे ग्रामीण
इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ग्रामीण डर के मारे अपने घरों में दुबके रहे. किसी ने बीच-बचाव करने की हिम्मत नहीं की. मारपीट करने के बाद सभी आरोपी भाग निकले. तुरंत परिजन सर्वे दास को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं घाटल बेटे को अस्पताल में एडमिट किया गया. 

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी 
इस मामले को लेकर डभरा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. थाना प्रभारी कमल किशोर महतो ने बताया कि घटना की शिकायत मिली है, मृतक का पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है. मृतक के परिजनों को बयान लिया जा रहा है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़े-उज्जैन में गुंडों का तांडव, सौंफ नहीं देने पर खूनी जंग, महापौर के भाई पर चाकू से हमला

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएंहर पल की जानकारी । यहां पढ़े Sakti की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

crime newssakti crime newschhattisgarh news

Trending news

raigarh news
एंबुलेंस नहीं आई तो पति ने दिखाई हिम्मत,बीमार पत्नी को गोद में उठाकर 1KM चला पैदल
mp news
उज्जैन में गुंडों का तांडव, सौंफ नहीं देने पर खूनी जंग, मेयर के भाई पर चाकू से हमला
Kanker News Hindi
कांकेर में आस्था के साथ खिलवाड़, भगवान राम और हनुमान की मूर्ति के साथ आपत्तिजनक हरकत
jabalpur news
सिर पर हेलमेट, मुंह पर मास्क! बंदूक दिखाकर 15 मिनट में बैंक से लूट ले गए करोड़ों
mp bijli news
एमपी की बिजली के पाकिस्तान से जुड़े हैं तार, मीटर देखते ही मचा हड़कंप
Raisen News
MP की सूरत बदलेंगे 'ब्रह्मा', रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस मुद्दे पर कही ये बात
surajpur news
Surajpur News-न नर्स, न डॉक्टर... फर्श पर हुई डिलीवरी, परिजनों से साफ कराया खून
damoh news
आयुष्मान योजना के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, दमोह में यहां मुफ्त में बन रहे कार्ड
mp news in hindi
MP में 'राजा रघुवंशी' रिटर्न, Shahdol में शादी के 80 दिन में मिली पति की लाश, हड़कंप
damoh news
जब नहीं मिलेगा खाद तो यही होगा? दमोह में गुस्साए किसानों ने लूट लिया यूरिया का ट्रक
;