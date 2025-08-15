Crime News-नाबालिग को दिल्ली में बंधक बनाया, ढाई महीने तक किया शौषण, आधी रात में भागी

MP Crime News-मध्यप्रदेश के सतना की रहने वाली एक युवती से दिल्ली में बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. काम दिलाने का झांसा देकर 14 साल की नाबालिग को पड़ोसी युवक सतना से दिल्ली ले गई थी. वहां युवती ने उसे अपने प्रेमी को सौंप दिया. प्रेमी ने नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ ढाई महीने तक दुष्कर्म किया. पीड़िता ने किसी तरह अपनी जान बचाई और परिजनों को फोन कर जानकारी दी.

परिजनों को जैसे ही जानकारी मिली तो वे उसे लेकर घर आए. पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं उसके प्रेमी की तलाश जारी है.

परिजनों को बिना बताए गई थी दिल्ली

पीड़िता के परिजनों ने बताया कि गांव की रहने वाली काजल पटेल दिल्ली के किसी ब्यूटी पार्लर में नौकरी करती है. जब वह गांव आई तो नाबालिग को दिल्ली में नौकरी कर पैसा कमाने का झांसा दिया. उसकी बातों में आकर नाबालिग, परिजनों को बिनाए बताए युवती के साथ दिल्ली चली गई.

युवती ने प्रेमी के पास छोड़ा

दिल्ली में काजल ने नाबालिग को अपने प्रेमी दुर्गेश के पास छोड़ा और खुद गांव वापस लौट आई. दुर्गेश ने लड़की को बंधक बना लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. 12 अगस्त की रात करीब 1 बजे लड़की दुर्गेश के कमरे से किसी भाग निकली और गुरुग्राम पहुंच गई. वहां एक महिला के फोन से अपने पिता को फोन कर बताया कि वह गुरुग्राम में हैं. पीड़िता के पिता ने अपने रिश्तेदारों को फोन किया और बेटी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचवाया. गुरुवार को बेटी को परिवार घर लेकर आया.

दिल्ली का नाम सुनकर रोती है

पीड़िता के पिता ने बताया कि बेटी बेहद ही डरी और सहमी है. दिल्ली का नाम सुनुते ही वो रोने लगती है. इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आया है कि काजल, नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने प्रेमी दुर्गेश के पास ले गई थी. दुर्गेश ने उसे बंधकर बनाकर दुष्कर्म किया. आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं प्रेमी दुर्गेश की तलाश जारी है.

