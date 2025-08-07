Viral News-चोरी के शक में युवक की डंडों से पिटाई, जेब से निकली दो रोटी और नमक, कांप गया लोगों का दिल

MP News-मध्यप्रदेश के सतना से इंसानियत को शर्मसार करने वाले मामला सामने आया है, जहां एक सीधे-साधे गांव के युवक को कुछ लोगों ने चोर बना दिया और उसकी पिटाई कर दी. चोरी के शक में दो लोगों ने पहले युवक पर लात-घूंसे बरसाए, जब मन नहीं भरा तो डंडा उठाकर बेरहमी से उसकी पिटाई की. लेकिन जब युवक की तलाशी ली गई तो वहां मौजूद हर कोई हैरान हो गया. युवक की जेब से महज दो रोटी और नमक की पुड़िया निकली.

जब पिटाई करने वाले दोनों युवकों ने यह देखा तो वे वहां से भाग निकले. युवक गांव से जिला अस्पताल अपने किसी रिश्तेदार को देखने आया था.

चोर ठहराया, पिटाई की

जानकारी के अनुसार, युवक गांव से जिला अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार को देखने आया था. दोपहर में जब वो बाहर निकला तो दो युवकों ने उसे रोक लिया और उस पर चोरी का आरोप लगाया. युवक ने कहा कि वह चोर नहीं है और किसी को देखने अस्पताल आया है. लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी. दर्जनों लोगों के सामने आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की.

लात घूंसे और डंडे से पीटा

आरोपियों ने पहले उस पर लात-घूंसे बरसाए और बाद में डंडा उठाकर बेरहमी से पिटाई कर दी. मारपीट के दौरान युवक रहम की भीख मांगता रहा और कहता रहा कि वह चोर नहीं है. उसके सिर और हाथ से खून भी निकल रहा था, लेकिन आरोपियों को उस पर जरा भी दया नहीं आई. वहां मौजूद लोग भी मूकदर्शक बने रहे और किसी ने उसे नहीं बचाया.

जेब से निकली सूखी रोटी और नमक

पिटाई से जब वह बेदम हो गया तो आरोपियों ने उसकी तलाशी लेना शुरू की. जब उसकी जेब खंगाली तो खुद भी हैरान रह गए. युवक की जेब से दो रोटी और नमक की पुड़िया निकली. युवक ने कहा कि वह पहले से कह रहा था कि वह चोर नहीं है और उसने चोरी नहीं की. तलाशी के बाद दोनों आरोपी मौके से भाग गए.

अभी तक नहीं हुई शिकायत

बेकसूर युवक की पिटाई का अस्पताल के बाहर मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. फिलहाल युवक की तरफ से आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. युवक पिटाई के बाद वहां से चुपचाप चला गया था.

