शहडोल में मामा के घर आई नाबालिग से जंगल में दरिंदगी, करंट लगने से खुला राज

MP News: शहडोल जिले में राखी के त्योहार पर मामा के घर आई एक नाबालिग के साथ दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जैतपुर की रहने वाली नाबालिग को सीधी थाना क्षेत्र के गांव में ही रहने वाले 18 साल के लवकुश उर्फ छोटू नट ने अगवा कर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया. घटना के बाद आरोपी पीड़िता को लेकर भाग रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे वह खुद भी फंस गया और पूरा मामला सामने आया गया. घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

करंट लगने से खुला राज

वारदात के बाद आरोपी पीड़िता को खेतों के रास्ते वापस ले जा रहा था, इसी दौरान दोनों ग्रामीणों ने खेतों में फसलों को जानवरों से बचाने के लिए बिजली के तार बिछाए थे. ऐसे में भागते वक्त बिछाए गए बिजली के करंट की चपेट में आ गए, जिसमें पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि आरोपी को भी झटके और चोटें आईं है. दोनों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान नाबालिग ने पुलिस को पूरी आपबीती सुनाई. मेडिकल रिपोर्ट और बयान के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

शहडोल के एएसपी अभिषेक दीवान ने बताया कि पीड़िता का उपचार जारी है और उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि आरोपी सलाखों के पीछे है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और खेत में करंट बिछाने जैसे पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

हालांकि इस मामले में यह भी जांच की जा रही कि इस तरह से खेत में करंट किसने बिछाया है. क्योंकि इससे बड़ी घटना हो सकती थी. इस तरह से करंट बिछाना नियमों के खिलाफ है. क्योंकि इसमें बड़ी घटना भी हो सकती है.

