MP Crime: पानी न देने पर पत्नी का कत्ल, सबूत मिटाने के लिए सिंगरौली से प्रयागराज पहुंचा इंजीनियर; फिर

Singrauli Abhavya Dubey Murder Case: सिंगरौली से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज मामला सामने आया है. पत्नी की हत्या कर शव को छिपाने और सबूत मिटाने की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. मामला विन्ध्यनगर थाना क्षेत्र के NTPC का है, जहां निखिल दुबे ने अपनी पत्नी अभव्या दुबे की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोप है कि छोटी-सी बात पर—पानी न देने पर—निखिल इतना गुस्से में आया कि अभव्या को मारपीट करते हुए किचन के प्लेटफॉर्म पर पटक दिया और मौके पर ही उसकी जान चली गई.

लेकिन हैरानी की बात ये है कि इस पूरे अपराध में आरोपी की मां दुर्गेश्वरी देवी भी बराबर की साझेदार रही. न तो उसने बेटे को रोका, न ही बहू की जान बचाने की कोशिश की. बल्कि शव को ठिकाने लगाने में उसका साथ दिया.

सीएसपी पुन्नू परस्ते ने बताया कि आरोपी निखिल दुबे और उसकी मां ने हत्या के बाद दोनों ने चालाकी से योजना बनाई. अपनी पत्नी की लाश को कंबल में लपेटा, अपनी कार के पीछे सीट पर रखा और गाड़ी के शीशों पर पर्दा डाल दिए, ताकि CCTV कैमरे में शक न हो. बच्ची और मां को कार की आगे की सीट पर बिठाया गया और निकल पड़े प्रयागराज की ओर.

ऐसे हुआ भंडाफोड़

वहां जाकर शंकर घाट इलेक्ट्रॉनिक शवदाह गृह में चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया गया. राख और फूल गंगा नदी में बहा दिए गए, ताकि कोई सबूत न बचे. इतना ही नहीं, निखिल ने फोन बंद कर लिया और ससुराल वालों को झूठी कहानी सुना दी कि लड़की गिरकर मर गई है. लेकिन यहीं पर सारा खेल बिगड़ गया. जब अभव्या के पिता सुनील कुमार दुबे को शक हुआ. उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। कोर्ट से सर्च वारंट लेकर जब पुलिस ने NTPC कॉलोनी स्थित आरोपी का मकान खंगाला तो सब कुछ बंद मिला.

अर्चना तिवारी की टीम ने की कार्रवाई

पुलिस ने खोजबीन तेज की और आखिरकार प्रयागराज में दोनों आरोपी—पति निखिल और सास दुर्गेश्वरी—को पकड़ लिया. पूछताछ में उन्होंने अपराध कबूल भी कर लिया. अब सास जेल भेजी जा चुकी है और पति पुलिस रिमांड पर है, ताकि और सबूत जुटाए जा सकें. इस पूरी कार्रवाई में विन्ध्यनगर थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी और उनकी टीम ने अहम भूमिका निभाई. लेकिन अब सबसे बड़ा सवालज औरत कब तक अत्याचार का शिकार बनती रहेगी? यह वारदात हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है.

रिपोर्ट- अजय दुबे, जी मीडिया, सिंगरौली

