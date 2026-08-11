जिस कलयुगी बेटे ने मां को सड़क पर घसीट-घसीटकर पीटा, फिर उसी को मां पुलिस से बचाया

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'पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती...' हम सबने बचपन से यह कहावत सुनी होगी. यह लाइन मध्य प्रदेश के जबलपुर के रांझी इलाके में चरितार्थ होती नजर आई. यहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां के साथ सड़क पर बेरहमी से मारपीट की और घसीट-घसीटकर मारा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जब मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ कार्रवाई करना चाहा, तो ममता का आंचल आड़े आ गया. जिस मां को बेटे ने सड़क पर घसीट-घसीटकर पीटा था, उसी मां ने पुलिस के सामने खड़े होकर अपने बेटे को कार्रवाई से बचा लिया.
जबलपुर के रांझी क्षेत्र में वृद्धा मित्रा विश्वकर्मा के साथ उनके बेटे राजू विश्वकर्मा द्वारा की गई इस दरिंदगी का वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुआ. इसके बाद जबलपुर पुलिस हरकत में आ गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम पीड़ित महिला मित्रा विश्वकर्मा को थाने लेकर आई. पुलिस की मंशा आरोपी बेटे के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की थी, लेकिन थाने पहुंचते ही मां की ममता जाग उठी.
मां ने कानूनी कार्रवाई से किया इनकार
थाने पहुंची पीड़ित मां ने अपने बेटे के खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज कराने या कानूनी कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया. महिला ने पुलिस अधिकारियों के सामने मारपीट की पूरी घटना से ही पर्दा डालते हुए कहा कि उसके बेटे का कोई गलत इरादा नहीं था. पीड़ित महिला मित्रा विश्वकर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि बेटे के कुछ पैसे मुझसे खर्च हो गए थे, बस उसी के सिलसिले में वह मुझसे पूछताछ कर रहा था. उसने मुझे मारा-पीटा नहीं है. मेरा बेटा राजू बहुत अच्छा है, वह समय पर मेरा इलाज करवाता है और मेरा ध्यान रखता है. बस कभी-कभी शराब पी लेता है, इसलिए ऐसी हरकत हो जाती है. मैं अपने बेटे पर किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई नहीं चाहती.
फरार आरोपी को दी जाएगी समझाइश: थाना प्रभारी
मामले की जानकारी देते हुए रांझी थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि सोशल मीडिया पर बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पीड़िता को थाने बुलाकर बयान लिए गए थे. चूंकि पीड़िता अपने बेटे के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराना चाहती हैं और न ही किसी कानूनी कार्रवाई के पक्ष में हैं, इसलिए पुलिस फिलहाल वैधानिक सीमाओं में बंधी है. थाना प्रभारी के मुताबिक, घटना के बाद से आरोपी बेटा राजू विश्वकर्मा फरार चल रहा है। पुलिस उसे जल्द ही तलाश कर थाने बुलाएगी और अपनी मां के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की सख्त समझाइश दी जाएगी.
ममता तो जीत गई, पर क्या बदलेगा बेटा?
कहते हैं मां की ममता से बड़ा इस दुनिया में कोई कवच नहीं होता. बेटा भले ही कितने अत्याचार कर ले, लेकिन मां कभी अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती. रांझी की यह घटना इसी कड़वे सच और मां के निस्वार्थ प्रेम की गवाही देती है. मां ने तो अपनी ममता का फर्ज निभाते हुए कलयुगी बेटे को सलाखों के पीछे जाने से बचा लिया, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राजू जैसा बेटा अपनी मां के इस त्याग और उपकार की कीमत समझ पाएगा?