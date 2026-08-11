जिस कलयुगी बेटे ने मां को सड़क पर घसीट-घसीटकर पीटा, फिर उसी को मां पुलिस से बचाया

थाने पहुंची पीड़ित मां ने अपने बेटे के खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज कराने या कानूनी कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया. महिला ने पुलिस अधिकारियों के सामने मारपीट की पूरी घटना से ही पर्दा डालते हुए कहा कि उसके बेटे का कोई गलत इरादा नहीं था. पीड़ित महिला मित्रा विश्वकर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि बेटे के कुछ पैसे मुझसे खर्च हो गए थे, बस उसी के सिलसिले में वह मुझसे पूछताछ कर रहा था. उसने मुझे मारा-पीटा नहीं है. मेरा बेटा राजू बहुत अच्छा है, वह समय पर मेरा इलाज करवाता है और मेरा ध्यान रखता है. बस कभी-कभी शराब पी लेता है, इसलिए ऐसी हरकत हो जाती है. मैं अपने बेटे पर किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई नहीं चाहती.