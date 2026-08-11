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जिस कलयुगी बेटे ने मां को सड़क पर घसीट-घसीटकर पीटा, फिर उसी को मां पुलिस से बचाया

मध्य प्रदेश के जबलपुर के रांझी इलाके में एक मां के साथ बेटे के द्वारा बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वायरल वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मां को जब थाने में बुलवाया और बेटे पर कार्रवाई की बात की तो मां ने मारपीट की बात से इनकार कर दिया.

Written ByKuldeep Babele
Published: Aug 11, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:52 PM IST
जिस कलयुगी बेटे ने मां को सड़क पर घसीट-घसीटकर पीटा, फिर उसी को मां पुलिस से बचाया

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Kuldeep Babele

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कुलदीप बबेले मध्यप्रदेश के जबलपुर से रिपोर्टर हैं

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