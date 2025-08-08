MP Crime: धार में चोरों का नया कारनामा, एक पिकअप चारा समेत 5 बकरे लेकर फरार...

Rising Crime in Dhar District: मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र में चोर-लुटेरों का खौफ थमने का नाम नहीं ले रहा है. लगातार हो रही चोरी और लूट की घटनाएँ अब पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं. ताजा मामला धामनोद से करीब 20 किलोमीटर दूर ग्राम बगवानिया से सामने आया है. जहां बीती रात अज्ञात बदमाशों ने 35 से 40 क्विंटल मक्का (चारा) से भरी पिकअप वैन और 5 पालतू बकरा-बकरियां चुरा ले गए. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है.

इससे पहले भी हो चुकी है चोरी

बताते चलें कि इससे पहले भी धामनोद नगर में ज्वेलरी की दुकान से लाखों की चोरी और खाटू श्याम मंदिर से आभूषण व नगदी की चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. लगातार हो रही वारदातों से व्यापारी और ग्रामीण बेहद आक्रोशित हैं.

एसपी ने की थी मुलाकात

बता दें कि धार में लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं को लेकर हाल ही में जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने धामनोद पहुंचकर व्यापारियों से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया था. लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद बगवानिया में यह बड़ी चोरी होना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है. आखिर पुलिस चोरों पर कब तक अंकुश लगाएगी या फिर चोर आए दिन ऐसे ही चोरी की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे.

ग्रामीणओं में नाराजगी

इस घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराज़गी जताई. अब देखना होगा कि पुलिस इस चोर गिरोह को कब तक पकड़ पाती है. गौरतलब है कि धामनोद थाना क्षेत्र में जिस तरह एक के बाद एक चोरी और लूट की घटनाएं हो रही हैं. वह पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अगर कार्रवाई तेज नहीं हुई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे.

