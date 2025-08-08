MP Crime: धार में चोरों का नया कारनामा, एक पिकअप चारा समेत 5 बकरे लेकर फरार...
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2872432
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

MP Crime: धार में चोरों का नया कारनामा, एक पिकअप चारा समेत 5 बकरे लेकर फरार...

Dhar News: धार के धामनोद से चोरों का अजीबो गरीब कारनामा सामने आया है. जहां चोरों ने एक पिकअप मक्का (चारा) और पांच बकरों को लेकर गायब हो गए. वो भी सीसीटीवी कैमरे के सामने. पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 08, 2025, 02:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

cctv फुटेज का स्क्रीनशॉट
cctv फुटेज का स्क्रीनशॉट

Rising Crime in Dhar District: मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र में चोर-लुटेरों का खौफ थमने का नाम नहीं ले रहा है. लगातार हो रही चोरी और लूट की घटनाएँ अब पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं. ताजा मामला धामनोद से करीब 20 किलोमीटर दूर ग्राम बगवानिया से सामने आया है. जहां बीती रात अज्ञात बदमाशों ने 35 से 40 क्विंटल मक्का (चारा) से भरी पिकअप वैन और 5 पालतू बकरा-बकरियां चुरा ले गए. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है.

इससे पहले भी हो चुकी है चोरी
बताते चलें कि इससे पहले भी धामनोद नगर में ज्वेलरी की दुकान से लाखों की चोरी और खाटू श्याम मंदिर से आभूषण व नगदी की चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. लगातार हो रही वारदातों से व्यापारी और ग्रामीण बेहद आक्रोशित हैं.

एसपी ने की थी मुलाकात
बता दें कि धार में लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं को लेकर हाल ही में जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने धामनोद पहुंचकर व्यापारियों से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया था. लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद बगवानिया में यह बड़ी चोरी होना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है. आखिर पुलिस चोरों पर कब तक अंकुश लगाएगी या फिर चोर आए दिन ऐसे ही चोरी की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे. 

ग्रामीणओं में नाराजगी
इस घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराज़गी जताई. अब देखना होगा कि पुलिस इस चोर गिरोह को कब तक पकड़ पाती है. गौरतलब है कि धामनोद थाना क्षेत्र में जिस तरह एक के बाद एक चोरी और लूट की घटनाएं हो रही हैं. वह पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अगर कार्रवाई तेज नहीं हुई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे.

रिपोर्ट- कमल सोलंकी, जी मीडिया, धार

ये भी पढ़ें- MP Weather: मध्य प्रदेश में छुट्टी पर चला गया मानसून, 7 दिन बाद थमा बारिश का दौर, आज ऐसा रहेगा मौसम

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

dhar newsMP crime

Trending news

Korea News
घंटी बजाकर, बोले '...धक्का मारकर निकालो', डीएफओ के तेवर देख चेंबर में मचा बवाल!
Bilaspur News
बिलासपुर के कैदियों के लिए खुशखबरी! राखी पर जेल में बंद भाईयों को मिलेगी विशेष छूट
har ghar tiranga abhiyan
हर घर तिरंगा के साथ-साथ लगेगा झाड़ू, बालोद में सड़कों पर उतरे नेता और अधिकारी
Latest Shahdol News
ठगों ने गढ़ी ऐसी खतरनाक स्क्रिप्ट, जेल में बंद कैदी के ही घरवालों से ऐंठ लिए पैसे
Morena news
मुरैना की जादुई जगह, यहां आधे गांव में खूब काटते हैं मच्छर,जबकि बाकी हिस्से में नहीं
MP minister
'हैलो, एमपी के ऊर्जा मंत्री बोल रहे...' यूपी के डिप्टी सीएम से फोन कर कर दी ऐसी मांग
Raksha Bandhan 2025
भारत में सबसे पहले यहां मनेगा रक्षाबंधन का त्यौहार,जानिए किसको बांधी जाएगी पहली राखी
cg raipur news
नवा रायपुर में NRDA की जमीन पर अवैध मुरूम खनन, पुलिस रेड में 7 JCB-11 हाईवा जब्त
cg raipur news
Raipur News: छत्तीसगढ़ ड्रग्स केस में IB-NCB की जांच तेज, पाकिस्तान से जुड़े हैं तार
Seoni Road Accident
सिवनी में दर्दनाक हादसा! बनारस से आ रहे कांवड़ियों को डंपर ने रौंदा,2 की मौत,11 घायल
;