बैतूल में आदिवासी युवक की पिटाई, गेहूं चोरी के शक में मालिक ने ट्रक ड्राइवर को खूब मारा!

Betul Tribal Youth Beaten: बैतूल जिले में आदिवासियों के साथ मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला भैंसदेही थाना क्षेत्र के पोखरनी गांव का है, जहां एक आदिवासी ड्राइवर को उसके मालिक ने गेहूं चोरी के आरोप में बेरहमी से पीट दिया. यह पूरी घटना पास ही स्थित एक किराना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानिए पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, बैतूल जिले के बगदरा गांव निवासी आदिवासी युवक अजय बारस्कर आरोपी अंकित राठौर के पास ड्राइवरी का काम करता था. अंकित ने अजय पर गेहूं चोरी का आरोप लगाया और उसे बेरहमी से मारपीट कर घायल कर दिया. इतना ही नहीं, आरोपी ने थाने में अजय के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी.

वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की मांग

वहीं, इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद आदिवासी संगठन ने इस घटना को गंभीरता से लिया है. आदिवासी संगठन ने आरोपी अंकित राठौर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं आदिवासी समाज ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो वे उग्र आंदोलन करेंगे.

बैतूल का मौसम

बैतूल जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हुई. बारिश के चलते जहां किसानों को रहात मिली. वहीं, गुरवार को की सुबह घना कोहरा छाया रहा. बारिश के बाद छाए घने कोहरे ने किसानों की चिंता बढ़ा दी. हालांकि, आज यानी शुक्रवार को मौसम विभाग ने एक बार फिर बैतूल जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. यहां 24 घंटे के दौरान साढ़े 4 इंच बारिश होने की संभावना है.

रिपोर्ट- रुपेश कुमार, जी मीडिया बैतूल

ये भी पढ़ें- Indore News: अधिकारी वाली वर्दी और राजा रघुवंशी का दोस्त, सोनम के ससुराल पहुंची नकली पुलिस; जानिए प्लानिंग

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बैतूल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.