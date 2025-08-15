बैतूल में आदिवासी युवक की पिटाई, गेहूं चोरी के शक में मालिक ने ट्रक ड्राइवर को खूब मारा!
बैतूल में आदिवासी युवक की पिटाई, गेहूं चोरी के शक में मालिक ने ट्रक ड्राइवर को खूब मारा!

Betul News: मध्य प्रदेश के बैतूल में एक बार फिर आदिवासी युवक की पिटाई का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक आदिवासी ट्रक ड्राइवर को मालिक ने गेहूं चोरी के शक में बेरहमी से मारा. इसको लेकर आदिवासी संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है. 

 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 15, 2025, 02:23 PM IST
Betul Tribal Youth Beaten: बैतूल जिले में आदिवासियों के साथ मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला भैंसदेही थाना क्षेत्र के पोखरनी गांव का है, जहां एक आदिवासी ड्राइवर को उसके मालिक ने गेहूं चोरी के आरोप में बेरहमी से पीट दिया. यह पूरी घटना पास ही स्थित एक किराना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, बैतूल जिले के बगदरा गांव निवासी आदिवासी युवक अजय बारस्कर आरोपी अंकित राठौर के पास ड्राइवरी का काम करता था. अंकित ने अजय पर गेहूं चोरी का आरोप लगाया और उसे बेरहमी से मारपीट कर घायल कर दिया. इतना ही नहीं, आरोपी ने थाने में अजय के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी.

वहीं, इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद आदिवासी संगठन ने इस घटना को गंभीरता से लिया है. आदिवासी संगठन ने आरोपी अंकित राठौर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं आदिवासी समाज ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो वे उग्र आंदोलन करेंगे.

बैतूल जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हुई. बारिश के चलते जहां किसानों को रहात मिली. वहीं, गुरवार को की सुबह घना कोहरा छाया रहा. बारिश के बाद छाए घने कोहरे ने किसानों की चिंता बढ़ा दी. हालांकि, आज यानी शुक्रवार को मौसम विभाग ने एक बार फिर बैतूल जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. यहां 24 घंटे के दौरान साढ़े 4 इंच बारिश होने की संभावना है. 

रिपोर्ट- रुपेश कुमार, जी मीडिया बैतूल

