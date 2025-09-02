बीच सड़क पर युवक की चाकू से गोदकर हत्या, रिश्तेदार ने ही उतारा मौत के घाट

MP Crime News-मध्यप्रदेश के उज्जैन में मंगलवार शाम 40 साल के युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद युवक गंभीर हालत में बीच सड़क पर पड़ा रहा, किसी ने युवक की मदद नहीं की. हमले में घायल युवक का काफी खून सड़क पर बह गया. बाद में उसे ई-रिक्शे में डालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.

मजदूरी करता था युवक

जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना नीलगंगा थाना क्षेत्र के संजय नगर की है. संजय का रहने वाला युवक गोलू मजदूरी करता था. परिवार वालों ने बताया की गोलू के रिश्तेदार सागर और संतोष ने ही उसपर चाकू से हमला किया. हमला करने के बाद दोनों वहां से भाग निकले. दोनों आरोपियों को परिवार भी घर छोड़कर चला गया है.

हत्या का कारण नहीं है स्पष्ट

आपसी विवाद में युवक की हत्या करने का बात सामने आ रही है. फिलहाल यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है. वहीं हत्या का सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस दोनों हमलावरों की तलाश कर रही है. पुलिस के अनुसार, ज्यादा खून बहने के कराण युवक की मौत हुई है.

शराब का आदी था मृतक

बताया जा रहा है कि मृतक गोलू शराब पीने का आदी था. वह सुबह से ही नशे में गाली-गलौज कर रहा था. पुलिस के अनुसार, परिजनों के बयान और जांच के बाद ही घटना का कारण पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा. आरोपियों ने गोलू के गले, पेट और सिर पर चाकू से कई वार किए थे. परिजन भी जानकारी मिलने के बाद अस्पताल पहुंच गए थे.

