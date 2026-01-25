Advertisement
विधवा महिला को जूते-चप्पल से पीटा...मुंह पर गोबर पोता, अर्धनग्न कर गांव में घुमाया, प्यार करने की मिला खौफनाक सजा

Gaurela Pendra Marwahi News: छत्तीसगढ़ के गौरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत खोडरी चौकी के ग्राम रानीझाप गांव में विधवा महिला के साथ अमानवीय व्यवहार करने का मामला सामने आया है. शादीशुदा व्यक्ति से कथित प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी के परिजनों मे महिला के साथ मारपीट कर कपड़े फाड़ दिया. जिसके बाद मुंह पर गोबर भी पोतकर पूरे गांव में घुमाया. 

Gaurela Pendra Marwahi News: छत्तीसगढ़ के गौरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत खोडरी चौकी के ग्राम रानीझाप से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक विधवा महिला के साथ अमानवीय व्यवहार का किया गया है. शादीशुदा व्यक्ति से कथित प्रेम प्रसंग के चलते महिला के साथ उसके प्रेमी के परिजनों ने घर में घुसकर मारपीट की, कपड़े फाड़कर पूरे गांव में घुमाने. साथ ही महिला के मुंह पर गोबर भी पोत दिया. पुलिस ने महिला की शिकायत पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है.

गौरेला थाना क्षेत्र के रानीझाप में मानवता को शर्मशार करने वाला एक मामला सामने आया है. मिली जानकारी के अनुसार ग्राम रानीझाप निवासी 35 वर्षीय महिला का पति, जो पेशे से ड्राइवर था लगभग एक साल पहले उसका निधन हो गया था. पति की मृत्यु के बाद महिला अकेली रह रही थी. इसी दौरान गांव के ही शादीशुदा व्यक्ति हरि प्रसाद राठौर (35) के साथ उसका कथित प्रेम प्रसंग शुरू हो गया. बताया गया है करीब तीन महीने पहले अक्टूबर 2025 को दोनों गांव से भाग गए थे और मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के आसपास किसी गांव में रह रहे थे.

23 जनवरी को दोनों लौटे थे गांव
कुछ दिन बाद 23 जनवरी को दोनों वापस गांव लौटे, जिसके बाद युवक के परिजनों ने महिला से इस संबंध को लेकर आपत्ति जताई. इस मामले को लेकर महिला के परिजन ने  गौरेला थाने में गुमशुदा इंसान की FIR भी दर्ज कराई थी. शिकायत के बाद जब महिला वापस अपने घर पहुंची, तो आरोप है कि हरि प्रसाद राठौर के परिजनों ने महिला के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की, उसे जबरन घर से बाहर निकाल दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए. 

जान बचाकर थाने पहुंचे महिला 
घटना के बाद किसी तरह अपनी जान बचाकर महिला गौरेला थाने पहुंची और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए त्वरित कार्रवाई की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच जारी है. साथ ही इस मामले में BNS की धारा 115 (2) , 296, 3(5), 351(3), 74, 76, 79 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

