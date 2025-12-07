Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3032002
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

रहस्मय तरीके से गायब हुईं तीन सहेलियां! टीचर का फोन आते ही उड़े होश; इलाके में फैली सनसनी

Damoh News: दमोह में सरकारी सरदार पटेल स्कूल की तीन नाबालिग छात्राएं शनिवार को स्कूल से लापता हो गईं. तीनों कक्षा नौ की छात्राएं और सहेलियां हैं. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 07, 2025, 08:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रहस्मय तरीके से गायब हुईं तीन सहेलियां! टीचर का फोन आते ही उड़े होश; इलाके में फैली सनसनी

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक बड़ी और सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां सरकारी सरदार पटेल स्कूल की तीन नाबालिग छात्राएं स्कूल से लापता हो गई हैं. ये तीनों छात्राएं कक्षा नौवीं में पढ़ती थीं और आपस में अच्छी सहेलियां थीं. इस खबर के बाद के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.  पुलिस छात्राओं की तलाश में जुटी है.

एक साथ तीन स्कूली छात्राएं लापता
दरअसल, दमोह के सरकारी सरदार पटेल स्कूल में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट के पिता को शनिवार दोपहर को एक स्कूल टीचर का फ़ोन आया, जिसने बताया कि उनकी बेटी स्कूल नहीं आई है. इसके बाद पिता ने अपनी बेटी के भाई को स्कूल भेजा जिसने देखा कि उसकी बहन सच में वहां नहीं थी. परिवार को पहले लगा कि छात्रा शायद क्लास बंक करके कहीं चली गई होगी और शाम को घर लौट आएगी, लेकिन जब वह देर शाम तक घर नहीं आई तो उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया. उन्होंने उसके दोस्तों से कॉन्टैक्ट किया और पता चला कि उसकी क्लास की दो और लड़कियां भी गायब हैं. इसके बाद हड़कंप मच गया और तीनों छात्राओं के माता-पिता पुलिस स्टेशन गए और रिपोर्ट दर्ज कराई.

 CCTV कैमरों की जांच की जा रही जांच
बताया जा रहा है कि तीनों लापता छात्राएं एक ही स्कूल में नौवीं क्लास की स्टूडेंट हैं और अच्छी दोस्त भी हैं. नाबालिग छात्राओं के गायब होने से पुलिस अलर्ट हो गई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया. तीनों लापता लड़कियां अलग-अलग इलाकों की हैं. एक न्यू दमोह से, एक धर्मपुरा से, और तीसरी इस इलाके के पास के समन्ना गांव से है. ये तीनों छात्राएं रोज़ाना यहां स्कूल आती हैं. CSP एच.आर. पांडे के मुताबिक, पुलिस छात्राओं को हर संवेदनशील जगह पर ढूंढ रही है. पूरे शहर के CCTV कैमरों की जांच की जा रही है, और रेलवे स्टेशन के कैमरों को भी चेक किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस सर्च ऑपरेशन में एक्टिव रूप से शामिल है.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

damoh newsmp news

Trending news

damoh news
रहस्मय तरीके से गायब हुईं तीन सहेलियां! टीचर का फोन आते ही उड़े होश; फैली सनसनी
raigarh news
रायगढ़ का गांव बगेना सोलर मॉडल विलेज, जिला समिति जल्द करेगी चयन, क्या है योजना
Farmers protest
छुईखदान में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़कर पुलिस को खदेड़ा...
Rape case
शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज, आरोपी फरार
jabalpur news
जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन पर भीषण हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आए 6 लोग, मौत
Javra Gas Leak
Javra Gas Leak:फेरिक सल्फेट फैक्ट्री में अचानक गैस रिसाव, कई मजदूर बीमार; जांच जारी
Special Train
दिसंबर में सफर होगा आसान! इन यात्रियों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानिए टाइमटेबल
damoh murder case
… सच सामने आते ही पहुंचा जेल! गाली देने पर पड़ोसी ने किसान को मौत के घाट उतारा
Mandsaur Bulldozer action
ऐसी हरकत की… तो अंजाम यही होगा! नाबालिग का वीडियो बनाने वाले आरोपी का घर जमींदोज
NCERT book
NCERT की इतिहास पुस्तक पर विवाद, NSUI ने लगाया गलत इतिहास पढ़ाने का आरोप