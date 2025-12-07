रहस्मय तरीके से गायब हुईं तीन सहेलियां! टीचर का फोन आते ही उड़े होश; इलाके में फैली सनसनी

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक बड़ी और सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां सरकारी सरदार पटेल स्कूल की तीन नाबालिग छात्राएं स्कूल से लापता हो गई हैं. ये तीनों छात्राएं कक्षा नौवीं में पढ़ती थीं और आपस में अच्छी सहेलियां थीं. इस खबर के बाद के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस छात्राओं की तलाश में जुटी है.

एक साथ तीन स्कूली छात्राएं लापता

दरअसल, दमोह के सरकारी सरदार पटेल स्कूल में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट के पिता को शनिवार दोपहर को एक स्कूल टीचर का फ़ोन आया, जिसने बताया कि उनकी बेटी स्कूल नहीं आई है. इसके बाद पिता ने अपनी बेटी के भाई को स्कूल भेजा जिसने देखा कि उसकी बहन सच में वहां नहीं थी. परिवार को पहले लगा कि छात्रा शायद क्लास बंक करके कहीं चली गई होगी और शाम को घर लौट आएगी, लेकिन जब वह देर शाम तक घर नहीं आई तो उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया. उन्होंने उसके दोस्तों से कॉन्टैक्ट किया और पता चला कि उसकी क्लास की दो और लड़कियां भी गायब हैं. इसके बाद हड़कंप मच गया और तीनों छात्राओं के माता-पिता पुलिस स्टेशन गए और रिपोर्ट दर्ज कराई.

CCTV कैमरों की जांच की जा रही जांच

बताया जा रहा है कि तीनों लापता छात्राएं एक ही स्कूल में नौवीं क्लास की स्टूडेंट हैं और अच्छी दोस्त भी हैं. नाबालिग छात्राओं के गायब होने से पुलिस अलर्ट हो गई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया. तीनों लापता लड़कियां अलग-अलग इलाकों की हैं. एक न्यू दमोह से, एक धर्मपुरा से, और तीसरी इस इलाके के पास के समन्ना गांव से है. ये तीनों छात्राएं रोज़ाना यहां स्कूल आती हैं. CSP एच.आर. पांडे के मुताबिक, पुलिस छात्राओं को हर संवेदनशील जगह पर ढूंढ रही है. पूरे शहर के CCTV कैमरों की जांच की जा रही है, और रेलवे स्टेशन के कैमरों को भी चेक किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस सर्च ऑपरेशन में एक्टिव रूप से शामिल है.

