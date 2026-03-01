MP में दिल दहला देने वाली वारदात, 5 साल के मासूम की पीट-पीटकर हत्या, पत्थर से कुचला चेहरा!

Damoh News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक भयानक घटना सामने आई है. यहां पांच साल के एक बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना के समय बच्चे के माता-पिता खेतों में काम करने गए थे और मासूम अपने घर के बाहर चबूतरे पर दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था. तभी उसी गांव का एक युवक अचानक आया और बच्चे पर डंडे से हमला करने लगा.

5 साल के मासूम की पीट-पीटकर हत्या

दरअसल, पूरी घटना जिले के नोहटा थाना इलाके के कुलुआ पट्टी गांव की है. यहां शनिवार देर शाम एक 5 साल का मासूम बच्चा अपने घर के बाहर चबूतरे पर खेल रहा था. बच्चे के माता-पिता, जिनका नाम देवेंद्र उर्फ ​​बसंत सिंह है खेतों में गए हुए थे. अचानक उसी गांव का रहने वाला सतीश आदिवासी नाम का एक युवक चबूतरे के पास पहुंचा और बच्चे को डंडे से मारने लगा. वहां खेल रहे दूसरे बच्चे भाग गए और जब तक लोग वहां पहुंचे, तब तक बच्चे को डंडों से बुरी तरह पीटा जा चुका था. लोगों को देखकर आरोपी सतीश भाग गया.

शरीर पर गंभीर चोटें

गांव वालों ने बच्चे के माता-पिता को बताया, जिन्होंने बच्चे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी. जिला अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक बच्चे को गंभीर चोटें आई थीं और ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया है. जैसे ही घटना की खबर फैली, दहशत फैल गई.

हत्या का कारण अज्ञात

जिला अस्पताल पहुंचे पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शव को कब्जे में ले लिया गया है. पीड़ित के परिवार के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, और नोहटा पुलिस आरोपी सतीश की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय रूप से जांच कर रही है. हत्या का मकसद अभी पता नहीं चला है.

भोपाल में बच्चा चोरी का शक

इस बीच, भोपाल में लोगों ने एक युवक को बच्चा चोरी के शक में पकड़ा है. उसे और उसके दो साथियों को भी पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया. पूछताछ में युवक ने बताया कि वह और उसके साथी भी इसमें शामिल थे. यह घटना रातीबड़ पुलिस स्टेशन इलाके की है.

