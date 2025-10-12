यूपी की लेडी गैंग ने मध्य प्रदेश में मचाया आतंक, पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा

UP Lady Gang Case: उत्तर प्रदेश की लेडी चोर गैंग मध्य प्रदेश में सक्रिय थी और दमोह व हटा के मंदिरों में महिलाओं के चैन और मंगलसूत्र चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया. हटा पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया, जो गोरखपुर की गैंग की सदस्य थीं.
MP Theft Case: उत्तर प्रदेश की लेडी चोर गैंग बीते कई दिनों से मध्य प्रदेश में सक्रिय थी और यहां लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रही थी. इसका खुलासा एमपी के दमोह जिले में हुआ, जहां हटा पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया और इसकी दो महिलाओं को गिरफ्तार किया.
दरअसल, नवरात्रि के दौरान दमोह के प्रसिद्ध बड़ी देवी जी मंदिर और हटा के चंडी जी मंदिर में श्रद्धालु महिलाओं के चैन और मंगलसूत्र चोरी होने की घटनाएं हुई थीं. ये वारदातें सीसीटीवी में भी कैद हुई थीं और इन घटनाओं ने पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर दी थी. दमोह के एसपी ने इन घटनाओं का पर्दाफाश करने के विशेष निर्देश दिए.
हटा से चोरी हुए जेवरात बरामद
इसके बाद हटा पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए हटा शहर से दो संदेही महिलाओं को हिरासत में लिया. पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया कि वे यूपी के गोरखपुर की बड़ी लेडी गैंग की सदस्य हैं. हटा पुलिस ने उनके बताए ठिकानों पर दबिश दी और दमोह और हटा से चोरी हुए जेवरात बरामद किए.
भीड़भाड़ वाले इलाकों में वारदात
पुलिस के मुताबिक, यह एक बड़ी गैंग है और इसकी महिलाएं पूरे देश में अलग-अलग राज्यों में जाकर लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देती हैं. पिछले कुछ दिनों से इस गैंग का ठिकाना मध्य प्रदेश में था और ये कई जगहों पर महिलाओं की भीड़भाड़ वाले इलाकों में वारदात कर चुकी हैं. (रिपोर्टः महेंद्र दुबे, दमोह)
