चरवाहे पर भालू ने किया अटैक, तो भैंसें बन गईं उसकी बॉडीगार्ड, ऐसे बचाई मालिक की जान

Ajab Gajab News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है.जहां एक चरवाहे की जान उसके साथ रोज़ाना जंगल जाने वाली भैंसों ने बचाई. चरवाहा अपनी भैंसों को लेकर हमेशा की तरह जंगल में था, जब अचानक एक विशाल भालू ने उस पर हमला कर दिया. भालू ने मुन्ना को जमीन पर पटक लिया और उस पर जानलेवा वार करने लगा. चरवाहे की जान खतरे में देखकर, उसकी भैंसों ने कमाल की वफादारी दिखाई और भालू को सबक सिखाया.

भैंसों ने बचाई चरवाहे की जान

दरअसल ये घटना दमोह जिले के मडियादो इलाके की है, जहां मुन्ना यादव नाम का एक चरवाहा अपनी भैंसों के साथ सिद्धन जंगल में गया था. मुन्ना का यह रोज़ का काम था और जंगल में कभी कोई अनहोनी नहीं हुई थी. लेकिन अचानक एक बड़े भालू ने उस पर हमला कर दिया. इससे पहले कि मुन्ना संभल पाता, भालू ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया. हालांकि उसकी भैंसों ने भालू को चारों तरफ से घेर लिया और मिलकर उससे लड़ाई की. यह देखकर भालू मुन्ना को छोड़कर भाग गया और उसकी जान बच गई.

भालू के हमले में कई भैंसे भी घायल

जब जंगल में दूसरे चरवाहों ने आवाज़ें सुनीं तो वे मौके पर पहुंचे और घायल मुन्ना को जंगल से बाहर निकाला और सिविल हॉस्पिटल ले आए. मुन्ना को ज़्यादा चोटें आईं और उसे दमोह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. मौके पर पहुंचे लोगों के मुताबिक भालू के हमले में तीन से चार भैंसें भी घायल हो गईं.

फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस घटना की जानकारी दे दी गई है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नियमानुसार से सही एक्शन लेगा और घायल चरवाहे के इलाज में मदद करेगा. हालांकि भैंसों द्वारा चरवाहे को बचाने की इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि लगाव सिर्फ इंसानों तक ही नहीं, बल्कि जानवरों से भी होता है. शायद इसीलिए भैंसों ने उस चरवाहे की जान बचाई जो उन्हें हर दिन भूख मिटाने के लिए जंगल ले जाता है. (रिपोर्ट- महेंद्र दुबे)

