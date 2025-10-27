Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

चरवाहे पर भालू ने किया अटैक, तो भैंसें बन गईं उसकी बॉडीगार्ड, ऐसे बचाई मालिक की जान

Damoh News: दमोह जिले के मडियादो इलाके में एक चरवाहे पर सिद्धन के जंगल में एक विशाल भालू ने जानलेवा हमला कर दिया. भालू ने चरवाहे को जमीन पर पटक कर कई वार किए, लेकिन उसकी भैंसों ने उसे बचा लिया.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 27, 2025, 11:21 AM IST
चरवाहे पर भालू ने किया अटैक, तो भैंसें बन गईं उसकी बॉडीगार्ड, ऐसे बचाई मालिक की जान

Ajab Gajab News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है.जहां एक चरवाहे की जान उसके साथ रोज़ाना जंगल जाने वाली भैंसों ने बचाई. चरवाहा अपनी भैंसों को लेकर हमेशा की तरह जंगल में था, जब अचानक एक विशाल भालू ने उस पर हमला कर दिया. भालू ने मुन्ना को जमीन पर पटक लिया और उस पर जानलेवा वार करने लगा. चरवाहे की जान खतरे में देखकर, उसकी भैंसों ने कमाल की वफादारी दिखाई और भालू को सबक सिखाया.

भैंसों ने बचाई चरवाहे की जान
दरअसल ये घटना दमोह जिले के मडियादो इलाके की है, जहां मुन्ना यादव नाम का एक चरवाहा अपनी भैंसों के साथ सिद्धन जंगल में गया था. मुन्ना का यह रोज़ का काम था और जंगल में कभी कोई अनहोनी नहीं हुई थी. लेकिन अचानक एक बड़े भालू ने उस पर हमला कर दिया. इससे पहले कि मुन्ना संभल पाता, भालू ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया. हालांकि उसकी भैंसों ने भालू को चारों तरफ से घेर लिया और मिलकर उससे लड़ाई की. यह देखकर भालू मुन्ना को छोड़कर भाग गया और उसकी जान बच गई.

भालू के हमले में कई भैंसे भी घायल
जब जंगल में दूसरे चरवाहों ने आवाज़ें सुनीं तो वे मौके पर पहुंचे और घायल मुन्ना को जंगल से बाहर निकाला और सिविल हॉस्पिटल ले आए. मुन्ना को ज़्यादा चोटें आईं और उसे दमोह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. मौके पर पहुंचे लोगों के मुताबिक भालू के हमले में तीन से चार भैंसें भी घायल हो गईं.

फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस घटना की जानकारी दे दी गई है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नियमानुसार से सही एक्शन लेगा और घायल चरवाहे के इलाज में मदद करेगा. हालांकि भैंसों द्वारा चरवाहे को बचाने की इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि लगाव सिर्फ इंसानों तक ही नहीं, बल्कि जानवरों से भी होता है. शायद इसीलिए भैंसों ने उस चरवाहे की जान बचाई जो उन्हें हर दिन भूख मिटाने के लिए जंगल ले जाता है. (रिपोर्ट- महेंद्र दुबे)

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. दमोह की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

