खाद की किल्लत के बीच कालाबाजारी, दमोह में फर्जी टोकन-सील बनाकर हो रहा था खेल, एक्शन में पुलिस

Damoh Khad News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में खाद की किल्लत के बीच कालाबाजारी का खेल सामने आया है. इस मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. फर्जी टोकन बनाने वाले आरोपियों की तलाश करनी शुरू कर दी है. आइए जानते हैं, पूरा मामला क्या था.
Damoh News: एमपी में खाद और यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं और अभी भी खाद वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें लगी है. किसान एक एक बोरी खाद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो लगातार खाद की कालाबाजारी के आरोप भी लग रहे हैं. इस बीच अब सूबे के दमोह में खाद की कालाबाजारी और फर्जीवाड़े का मामला पुलिस का रोजनामचा में दर्ज हुआ है. इस मामले के सामने आने के बाद हजारों बोरी खाद की कालाबाजारी का अंदाजा लगाया जा रहा है. दमोह जिले के तेंदूखेड़ा में पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष पर अपराधिक मामला दर्ज किया है.
दरअसल, तेंदूखेड़ा के डबल लाक खाद वितरण केंद्र पर फर्जी टोकन पकड़ में आया और उसके बाद ये खुलासा हुआ. किसानों को खाद और यूरिया बांटने के लिए प्रशासन ने टोकन सिस्टम रखा है, जिसके तहत किसानों को ये टोकन दिए जा रहे हैं. एक टोकन पर किसान को दो बोरी खाद दिया जा रहा है. इसी केंद्र पर सजल साहू नाम का युवक एक टोकन लेकर पहुंचा और उसमें 6 बोरी लिखी हुई थी. जब केंद्र के कर्मचारी ने ये टोकन देखा, तो उसे कुछ गड़बड़ लगा. क्योंकि, जो सील टोकन पर लगी हुई थी, वो भी फर्जी लग रही थी. कर्मचारी ने इसकी जानकारी अपने अधिकारियों को दी, तो मामला गड़बड़ निकला. ये सील और टोकन फर्जी था.
मामला सामने आने के बाद तहलका मच गया और खाद वितरण केंद्र की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया कि सजल साहू ने एक फर्जी सील पूनम नाम की महिला से बनवाई थी और फर्जी टोकन में इस सील का इस्तेमाल करके खाद लेने गया था. तेंदूखेड़ा पुलिस ने सजल और पूनम के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है.
जिले के एडिशनल एसपी सुजीत भदौरिया के मुताबिक, पुलिस ने टोकन और उस पर लगी सील को फर्जी पाया है, जिस महिला ने सील बनाई उसके ठिकाने पर छापा मारा गया. जहां से इस तरह की फर्जी सील पाई गई है. फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है. यह महज एक टोकन का मामला नहीं बल्कि खाद वितरण केंद्र पर कई दिनों से ऐसे ही सिस्टम चल रहा है और अब तक हजारों बोरी खाद की कालाबाजारी की जा चुकी है. ऐसे में जरूरतमंद किसानों को खाद की बोरी नसीब नहीं हो पा रही है. (रिपोर्टः नवीन कुमार/ दमोह)
