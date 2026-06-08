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Water Crisis In Damoh: दमोह जिले के कई हिस्से इन दोनों भीषण जलसंकट के दौर से गुजर रहे है तो नल जल योजना और नगरीय निकायों द्वारा की जाने वाली वाटर सप्लाई स्कीम भी फेल नजर आ रही है. शहरी क्षेत्रों में कई बार लोग पानी के लिए प्रदर्शन कर चुके है लेकिन निदान कुछ नहीं निकला है. इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी पानी लोगों की परेशानी बना हुआ है. लोग दिन हो या रात पानी के लिए भटक रहे है. लगातार सामने आ रही समस्याओं और लोगों की शिकायतों के बीच अब जनप्रतिनिधियों का भी सिस्टम के प्रति नाराजगी जताना शुरू हो गया है. परेशान जनता की स्थिति देखकर वे भी असंतोष व्यक्त कर रहे हैं.
पशुपालन मंत्री लखन पटेल अपने विधानसभा क्षेत्र में बन रही सीतानगर और पंचम नागर सिंचाई परियोजना को लेकर खासे नाराज है. मंत्री की नाराजगी की वजह इन परियोजनाओं का धीमा काम है. दरअसल सीतानगर और पंचम नगर परियोजनाओं से सिंचाई के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाएं भी शामिल है. जल जीवन मिशन के अंतर्गत इन परियोजनाओं के जरिए पथरिया, बटियागढ़, दमोह और हटा ब्लाक के साढ़े तीन सौ से ज्यादा गांवों में पीने का पानी पहुंचाया जाना है, लेकिन इस पर काम धीमा है. जिसके बाद मंत्री पटेल ने इस से सम्बंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को बुलाकर जमकर फटकार लगाई. अपने ऑफिस में मीटिंग के दौरान मंत्री ने पानी की समस्या को लेकर बात की और हिदायत दी कि धीमा काम नहीं चलेगा.
मंत्री ने जताई नाराजगी
मीडिया से बात करते हुए मंत्री पटेल ने साफ कहा कि इस स्कीम के ठेकेदार गफलत कर रहे है और कुछ इश्यू की वजह से काम धीमा है, जो सहन नहीं किया जाएगा. 15 दिन के भीतर काम तेज नहीं हुआ और जमीन पर नहीं दिखा तो अब ठेकेदारों के टेंडर निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी. दूसरी तरफ जिला प्रशासन के सामने भी लोगों को पानी देना बड़ी चुनौती बना हुआ है. रहवासी हर दिन पेयजल को लेकर लोग अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे है. अब तक 40 ग्राम पंचायतों में 100 से ज्यादा गांवों के पूरे सूखे होने की जानकारी कलेक्टर को मिली है. ये वो गांव है जहां पानी बिल्कुल नहीं और लोग कई कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हलक की प्यास बुझाने पानी ला पाते है. कलेक्टर पेयजल संकट को स्वीकार करते हुए कहते है कि उन्होंने जरूरी मीटिंग बुलाई है और जल्दी ही समस्या का समाधान होगा.
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