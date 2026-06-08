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पानी की किल्लत पर भड़के मंत्री, बोले- समय पर पूरा नहीं हुआ सिंचाई परियोजनाओं का काम, तो निरस्त होंगे टेंडर

Water crisis in Damoh: दमोह में जलसंकट गहराा जा रहा है. पानी की समस्या से लोग परेशान हैं और लगातार जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर रहे है. जल संकट के बीच पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने सिंचाई परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की है.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Pooja
Published: Jun 08, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:05 AM IST
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