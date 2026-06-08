मीडिया से बात करते हुए मंत्री पटेल ने साफ कहा कि इस स्कीम के ठेकेदार गफलत कर रहे है और कुछ इश्यू की वजह से काम धीमा है, जो सहन नहीं किया जाएगा. 15 दिन के भीतर काम तेज नहीं हुआ और जमीन पर नहीं दिखा तो अब ठेकेदारों के टेंडर निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी. दूसरी तरफ जिला प्रशासन के सामने भी लोगों को पानी देना बड़ी चुनौती बना हुआ है. रहवासी हर दिन पेयजल को लेकर लोग अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे है. अब तक 40 ग्राम पंचायतों में 100 से ज्यादा गांवों के पूरे सूखे होने की जानकारी कलेक्टर को मिली है. ये वो गांव है जहां पानी बिल्कुल नहीं और लोग कई कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हलक की प्यास बुझाने पानी ला पाते है. कलेक्टर पेयजल संकट को स्वीकार करते हुए कहते है कि उन्होंने जरूरी मीटिंग बुलाई है और जल्दी ही समस्या का समाधान होगा.