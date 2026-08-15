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पैरों में कीचड़...हाथों में तिरंगा, दमोह में बच्चों की देशभक्ति ने खोल दी विकास के दावों की पोल

Damoh News: दमोह के तेंदूखेड़ा ब्लॉक के बमनोदा गांव में स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों ने कीचड़ भरी सड़क पर नंगे पैर तिरंगा लेकर रैली निकाली. बच्चों का देशभक्ति जज्बा काफी प्रेरणादायक रहा, लेकिन गांव की बदहाल सड़क ने विकास के दावों की पोल खोल कर रऔर बुनियादी सुविधाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.

Written ByMahendra DubeyEdited ByManish kushawah
Published: Aug 15, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:26 PM IST
पैरों में कीचड़...हाथों में तिरंगा, दमोह में बच्चों की देशभक्ति ने खोल दी विकास के दावों की पोल
Image Credit: ZEE MEDIA

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