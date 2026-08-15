पैरों में कीचड़...हाथों में तिरंगा, दमोह में बच्चों की देशभक्ति ने खोल दी विकास के दावों की पोल

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Tendukheda News: आजादी की 80वीं सालगिरह पर पूरा देश राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा है. हर देशवासी के दिल में राष्ट्र को लेकर नेक भाव पैदा हो रहे हैं. आज के दिन को यादगार बनाने के लिए भी लोग तरह-तरह से प्रयास कर रहे हैं. इस बीच मध्य प्रदेश के दमोह जिले से बेहद रोमांचित करने के साथ ही जज्बे को सलाम करने वाली तस्वीर सामने आई है. यह तस्वीर देशभक्ति का गहरा रंग तो दिखाती ही है, साथ ही बच्चों में देश के प्रति श्रद्धा भाव को भी दर्शाती है. यह असली भारत के असली उत्साह और उमंग की प्रतीक भी है. शायद यही उमंग, उत्साह और जज्बा देश को मजबूत बनाता है और समृद्धिशाली कल की तरफ ले जाने में अपनी भूमिका निभाता है.
लेकिन कहीं न कहीं ये तस्वीर सोचने के लिए जरूर मजबूर करती है कि क्या वाकई देश को आजाद हुए आठ दशक पूरे हो गए? क्या वाकई देश प्रगति के सोपानों को तय कर चुका है? क्या भारत का डंका जिस तरह दुनिया में बज रहा है, उस डंके की गूंज से भारत के गांव-देहात अनजान हैं? और क्या सियासतदारों के लिए ये गांव-देहात सिर्फ सियासी सहयोग मांगने, मतलब वोट तक ही सीमित हैं?
कई तस्वीरें आई हैं सामने
ये जो तस्वीर आप ऊपर देख रहे हैं. इसके पहले भी आपने कई दफा ऐसी ही तस्वीरें देखी होंगी और देशभर में ये मंजर सामान्य से हो गए हैं. लोग इन्हें देखने और फिर भुलाने के आदी हो चुके हैं. जब लोग आदी हैं तो जिम्मेदार नेता और अफसर तो होने से रहे, लेकिन बार-बार बताना और दिखाना शायद जरूरी है. क्योंकि हमें आजादी के 100 साल पूरे होने पर यानी 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना है और कहीं ये गांव छूट गया तो संकल्प की सिद्धि नहीं हो पाएगी.
तेंदूखेड़ा ब्लॉक का मामला
यह मामला दमोह जिले के तेंदूखेड़ा ब्लॉक के बमनोदा गांव के हैं. यहां के लोगों ने भी आजादी की सालगिरह उत्साह के साथ मनाई. पंचायत में हुए सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और फिर अपने-अपने काम में लग गए. कोई मजदूरी करने चला गया तो कोई खेतों की तरफ. लेकिन इस गांव के बच्चों ने जो किया, वो देखकर ये सब बताने को मजबूर होना पड़ा.
कीचड़ में सने बच्चों के पैर
बमनोदा गांव की सड़क बारिश की वजह से कीचड़ से सनी हुई है. सामान्य तौर पर इस सड़क पर चलना मुश्किल है. लेकिन बच्चों ने हाथों में तिरंगे लिए एक बड़ा सा तिरंगा भी उठाया. एक बड़े लड़के ने अगुवाई की और उसके पीछे गांवभर के बच्चे इसी कीचड़ से सनी सड़क पर नंगे पैर चलते हुए नारे लगाते रहे. 'इंकलाब जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, भारत माता की जय.' शायद इन नारों के मायने इन बच्चों को मालूम न हों, लेकिन स्कूल में और टेलीविजन पर राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रमों में इन्होंने ये नारे सुने होंगे. उन्हें यही पता है कि हाथ में तिरंगा है तो उन्हें इंकलाब जिंदाबाद कहना है और बच्चों ने यही किया.
गांव में निकाली गई रैली
पूरे गांव में रैली निकाली गई. कीचड़ से सने पैरों के बारे में ख्याल नहीं आया. कोई चोटिल हो जाए, कुछ लग जाए या फिर कोई कीड़ा-मकोड़ा उन्हें निशाना बना ले, इसकी भी परवाह उन्हें नहीं थी. बस जिस तिरंगे की आन, बान और शान के बारे में पिछले कई दिनों से वे सुन रहे थे, उन्हें बस उस शान को बरकरार रखना था और बच्चों ने ये किया भी. बमनोदा गांव का मंजर आज के राष्ट्रपर्व को तो समर्पित कर गया, लेकिन सोचने पर मजबूर कर गया कि क्या इंकलाबी नारों से मिली आजादी आठ दशक बाद भी इन गांवों को समस्याओं से आजादी दिला पाई? क्या गांव-देहात को मिलने वाली बुनियादी सुविधाएं उन्हें मिल पाईं? क्या 80 साल बाद भी लोग प्रताड़ना भले न सह रहे हों, लेकिन क्या वे असुविधाओं से आजाद हो पाए हैं?
पर्यटन मंत्री का है इलाका
दरअसल, यह जो मामला है, वो गांव सूबे के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के खुद के विधानसभा क्षेत्र का है. आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यही मंत्री जी मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया, जिसमें विकास की लंबी-चौड़ी इबारत लिखी हुई थी. जिसे सुनने के बाद लगा कि मध्य प्रदेश पूर्ण विकसित है या आने वाले दो-चार सालों में हो जाएगा. मन को अच्छा भी लगा, लेकिन जब मंत्री जी के क्षेत्र में इन इंकलाबी बच्चों की रैली देखी तो किसी का भी दिल खिन्न जरूर हो जाएगा.
बच्चों ने दिया नया संदेश
जब मंत्री जी प्रदेश के विकास में सहभागी हैं और सरकार की उपलब्धियों में उनका योगदान माना जाता है. लेकिन उनके ही क्षेत्र में बच्चों को अनजाने में ही सही, लेकिन इंकलाबी नारे लगाने पड़ रहे हैं. कहना पड़ रहा है. 'जो हमसे टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा.' ये बच्चे GEN-Z जैसे वाक्यों या संज्ञाओं का हिस्सा भी नहीं हैं. न ही इसके बारे में जानते हैं. इन्हें ये भी नहीं पता कि जंतर-मंतर कहां है और वहां क्या हुआ. इनका जंतर-मंतर तो इनका गांव ही है और इंकलाबी नारे लगाकर इन्होंने बड़ा संदेश भी दिया है.
कई गांवों का यही हाल
इन्हें भी आजादी चाहिए. जेएनयू वाली नहीं, बल्कि समस्याओं से निजात वाली, कीचड़ से मुक्ति वाली और विकास की इबारत में काला दाग लगने से बचाने वाली. यह आलम सिर्फ एक गांव का नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के साथ-साथ देश के हजारों गांवों का आलम यही है. और इस गांव के बच्चों ने आज आईना दिखाया है कि कम से कम अब 80 साल बाद तो शक्ल-सूरत बदल दीजिए. ताकि जब अगले स्वतंत्रता दिवस पर इस गांव सहित ऐसे हजारों गांवों के बच्चे तिरंगा लेकर रैली निकालें तो उनके नन्हे-नन्हे पैर नंगे न रहें, बल्कि उनके पैरों में चप्पल-जूते हों और वे अच्छी सड़क पर चलकर गांवभर के लोगों को राष्ट्रप्रेम का संदेश दें. यही वो बच्चे होंगे, जो आजादी के 100 साल पूरे होने पर विकसित भारत देखेंगे और याद करेंगे कि जैसे अमर बलिदानियों ने देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी, वैसे ही उनके गांव को कीचड़ और परेशानी से आजादी जिम्मेदारों ने दिलाई थी.
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