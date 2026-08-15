पैरों में कीचड़...हाथों में तिरंगा, दमोह में बच्चों की देशभक्ति ने खोल दी विकास के दावों की पोल

गांव में निकाली गई रैली

पूरे गांव में रैली निकाली गई. कीचड़ से सने पैरों के बारे में ख्याल नहीं आया. कोई चोटिल हो जाए, कुछ लग जाए या फिर कोई कीड़ा-मकोड़ा उन्हें निशाना बना ले, इसकी भी परवाह उन्हें नहीं थी. बस जिस तिरंगे की आन, बान और शान के बारे में पिछले कई दिनों से वे सुन रहे थे, उन्हें बस उस शान को बरकरार रखना था और बच्चों ने ये किया भी. बमनोदा गांव का मंजर आज के राष्ट्रपर्व को तो समर्पित कर गया, लेकिन सोचने पर मजबूर कर गया कि क्या इंकलाबी नारों से मिली आजादी आठ दशक बाद भी इन गांवों को समस्याओं से आजादी दिला पाई? क्या गांव-देहात को मिलने वाली बुनियादी सुविधाएं उन्हें मिल पाईं? क्या 80 साल बाद भी लोग प्रताड़ना भले न सह रहे हों, लेकिन क्या वे असुविधाओं से आजाद हो पाए हैं?



पर्यटन मंत्री का है इलाका

दरअसल, यह जो मामला है, वो गांव सूबे के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के खुद के विधानसभा क्षेत्र का है. आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यही मंत्री जी मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया, जिसमें विकास की लंबी-चौड़ी इबारत लिखी हुई थी. जिसे सुनने के बाद लगा कि मध्य प्रदेश पूर्ण विकसित है या आने वाले दो-चार सालों में हो जाएगा. मन को अच्छा भी लगा, लेकिन जब मंत्री जी के क्षेत्र में इन इंकलाबी बच्चों की रैली देखी तो किसी का भी दिल खिन्न जरूर हो जाएगा.