एमपी के किसानों को बड़ी राहत: ई-टोकन के साथ अब पुरानी व्यवस्था से भी मिलेगा खाद और यूरिया

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किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने खाद और यूरिया के वितरण के लिए ई-टोकन सिस्टम को फिर से शुरू किया है. अब किसानों के पास दो विकल्प हैं: या तो वे खाद खरीदने के लिए ई-विकास पोर्टल के जरिए ई-टोकन ले सकते हैं, या फिर पहले की तरह ही अपना आधार कार्ड और ऋण पुस्तिका दिखाकर सीधे वितरण केंद्रों से खाद और यूरिया ले सकते हैं. बता दें कि राज्य सरकार ने इस साल की शुरुआत में ई-विकास पोर्टल के जरिए ई-टोकन सिस्टम शुरू किया था, जिससे किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके तय केंद्रों से खाद ले सकते थे. इस सिस्टम से किसानों को काफी राहत मिलेगी.
अब पुरानी व्यवस्था से भी मिलेगा खाद और यूरिया
दरअसल, किसान अब ई-टोकन की शर्त के बिना सीधे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर (वितरण केन्द्रों) से खाद और यूरिया ले सकते हैं. उनके पास दोनों में से किसी भी सिस्टम का इस्तेमाल करने का विकल्प है. इस साल की शुरुआत में राज्य सरकार ने 'ई-विकास' पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें ई-टोकन सिस्टम शुरू किया गया था. इसके तहत किसान अपनी जानकारी ऑनलाइन सबमिट करके टोकन जेनरेट कर सकते थे और फिर किसी भी सेंटर पर ये टोकन दिखाकर उन्हें अलॉट की गई खाद और यूरिया खरीद सकते थे, जिसका किसान इस्तेमाल भी कर रहे थे. हालांकि, सरकार ने अब नए ई-टोकन सिस्टम के साथ-साथ खाद बांटने के पुराने तरीके को भी फिर से शुरू कर दिया है.
पर्याप्त मात्रा में खाद और यूरिया उपलब्ध- डीएम
दमोह के कलेक्टर ने जानकारी देते हुए कहा है कि किसान पहले की तरह ही अपनी लोन बुक और आधार कार्ड लेकर वितरण केंद्रों पर जाएं और खाद व यूरिया लेने के लिए उन्हें दिखाएं. यह व्यवस्था किसानों की सुविधा के लिए लागू की गई है, खासकर उन किसानों के लिए जो अभी तकनीक से परिचित नहीं हैं, ताकि वे सीधे जाकर इसका लाभ उठा सकें. DM ने कहा कि जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद और यूरिया उपलब्ध है, इसलिए किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है.
हरदा बलराम कृषि महोत्सव
इस बीच शनिवार को हरदा में जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में जिले के बड़ी संख्या में किसानों, जन-प्रतिनिधियों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया और किसानों को संबोधित किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है. आधुनिक खेती, उन्नत कृषि तकनीकों, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं.
साथ ही उन्होंने मूंग की खरीद को लेकर सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए अहम फैसलों का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार यह पक्का करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिले. साथ ही, उन्होंने खेती से जुड़ी अलग-अलग योजनाओं का फायदा ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया.
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