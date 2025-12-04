न चुनाव न राजनीतिक उठापठक, फिर MP के इस जिले में क्यों BJP-कांग्रेस में चल रहा दलबदल

Damoh Nagar Palika: एमपी में अभी चुनावी माहौल नहीं है और न ही कुछ ऐसा मौका जब नेता पार्टी छोड़े दूसरी पार्टी ज्वाइन करें या फिर पदों से इस्तीफा दें. लेकिन सूबे के दमोह जिले में इस्तीफे और दलबदल दोनों का सियासी माहौल देखने को मिल रहा है, जहां कोई पद से इस्तीफा दे रहा है तो कोई पार्टी बदल रहा है. ऐसे में दमोह जिले की राजनीति फिलहाल चर्चा में बनी हुई है. क्योंकि दमोह नगर पालिका में बीजेपी के पार्षद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो वहीं दूसरी तरफ पथरिया नगर पालिका में कांग्रेस के दो पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं.



बुधवार को सियासी उठापठक

बुधवार का दिन दमोह जिले की राजनीति के लिए बेहद हलचल भरा साबित हुआ, जहां दिन में दमोह नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा पार्षद विक्रांत विक्की गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा देकर पार्टी संगठन पर गंभीर सवाल उठाए, विक्रांत विक्की गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने पार्टी में बने रहने की बात तो कही, लेकिन अपने साथ हुए घटनाक्रम को लेकर पार्टी नेतृत्व पर नाराज़गी भी जताई.

बीजेपी में आए कांग्रेस पार्षद

वहीं रात होते-होते पथरिया नगर पालिका के दो कांग्रेस पार्षदों ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया. पथरिया नगर पालिका के दो कांग्रेस पार्षद वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद प्रभु दयाल अहिरवार और वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद राजकुमारी हेमराज लडिया ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, दोनों पार्षद अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, खास बात यह है कि पथरिया क्षेत्र प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन पटेल का विधानसभा क्षेत्र है, दोनों पार्षदों को भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे ने दोनों का पार्टी में स्वागत करते हुए उन्हें सदस्यता दिलाई है.भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से प्रभावित हैं, उनका कहना है कि अपने वार्डों में विकास कार्यों को गति देने के लिए उन्होंने भाजपा ज्वाइन करने का निर्णय लिया.

दमोह जिले में एक ही दिन में हुए इन दो बड़े राजनीतिक बदलावों ने संकेत दिया है कि क्षेत्र में सियासी तापमान बढ़ने लगा है, जहां भाजपा के स्थानीय नेता का इस्तीफा पार्टी के लिए चुनौती बना है. वहीं कांग्रेस के दो पार्षदों का भाजपा में शामिल होना पथरिया में बीजेपी के लिए मजबूती का कारण बन सकता है.

दमोह से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट

