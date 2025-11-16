Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3006463
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

फसल के पैसों के झगड़े में बुझी किसान की जिंदगी! दमोह पुलिस ने 48 घंटे में उठा दिया रहस्य से पर्दा

Damoh Murder Case: दमोह के लाडनबाग में किसान मुकेश यादव की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने 48 घंटे में अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसके दो पार्टनरों और खेत के नाबालिग कर्मचारी को गिरफ्तार किया. फसल बेचने और पैसों को लेकर हुए विवाद ने इस हत्या को अंजाम दिया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 16, 2025, 06:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंधे हत्याकांड में बड़ा खुलासा!
अंधे हत्याकांड में बड़ा खुलासा!

Damoh Farmer Murder Mystery: दमोह देहात थाना क्षेत्र के लाडनबाग इलाके में किसान की हुई रहस्यमयी हत्या का पुलिस ने दो दिन की मेहनत के बाद खुलासा कर दिया है. 12 तारीख की सुबह खेत में 55 वर्षीय किसान मुकेश यादव का शव मिला था. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मुकेश के सिर में कुल्हाड़ी धंसी हुई थी और आसपास कोई सुराग नहीं मिल रहा था. शुरुआत में यह मामला पूरी तरह अंधा हत्याकांड लग रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे चुनौती मानकर तेजी से जांच शुरू की.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मुकेश यादव अपने दो पार्टनरों के साथ सागर जिले के अहीर पिपरिया से आए थे और दमोह के लाडनबाग क्षेत्र में जमीन को बटाई पर लेकर खेती कर रहे थे. पिछले दो दिनों से मुकेश और उसके पार्टनरों के बीच फसल बेचने और पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था. यह विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पार्टनरों ने मुकेश को रास्ते से हटाने की योजना बना ली. साजिश के तहत उन्होंने खेत में काम करने वाले नाबालिग कर्मचारी को हत्या के लिए उकसाया.

पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
पुलिस ने खुलासा किया कि नाबालिग लड़के ने अपने मालिक मुकेश पर हमला किया और कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद दोनों पार्टनर और नाबालिग वहां से फरार हो गए थे. देहात थाना पुलिस ने तकनीकी और फील्ड इनपुट के आधार पर तीनों की लोकेशन ट्रेस कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. एसपी श्रद्धा कीर्ति सोमवंशी ने बताया कि एक आरोपी की तबीयत खराब होने के चलते उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और स्वस्थ होने के बाद उसे जेल भेजा जाएगा.
(रिपोर्टः महेंद्र दुबे, दमोह)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

damoh newsMP Crime News

Trending news

Bilaspur News
मोपका में धर्मांतरण पर हंगामा! संगठन के कार्यकर्ताओं ने घेरा मकान
satna news
सलाखों के पीछे रहकर कर ली डबल MA! 13 साल बाद सिंटू की रिहाई ने कर दिया सबको भावुक
Katni News
घर की देहरी पर दो लाशें…और कातिल निकला अपना ही बेटा; 24 घंटे में ही उठा पर्दा
cm mohan news
बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में शामिल हुए सीएम मोहन, भक्तों संग सड़क पर खाया प्रसाद
indore news
एक्टर एजाज खान इंदौर क्राइम ब्रांच में हुए तलब, मांगी माफी; जानिए पूरा मामला
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ पुलिस होगी हाईटेक, अधिकारियों को मिलेगी 9MM ऑटोमेटिक पिस्टल; जानें खासियत
sukma news
सुकमा में पुलिस-नक्सली मुठभेड़; 3 नक्सलियों के शव बरामद, मास्टरमाइंड भी मारा गया
jashpur news
छग में AI से जन्मी दुनिया की सबसे छोटी गाय! ₹2000 लीटर बिकता है दूध, घी का दाम जान..
gwalior news
ग्वालियर-झांसी हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली में घुसी फॉर्च्यूनर, 5 की मौत
cm mohan yadav
CM मोहन ने किया बड़ा ऐलान, MP में 5000 छात्रावास अधीक्षकों की होगी भर्ती