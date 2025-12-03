Advertisement
Damoh News: SIR कार्य में लगे कर्मचारियों पर आफत! एक हार्ट अटैक, तीन रोड एक्सीडेंट का शिकार

Damoh News: दमोह जिले में एसआईआर (SIR) कार्य में लगे बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) और उनके सहयोगी इन दिनों लगातार दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 03, 2025, 08:05 AM IST
Damoh News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में SIR के काम में लगे BLO और उनके साथी लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं, कुछ बीमार पड़ रहे हैं, तो कुछ रोड एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं. कल रात SIR के काम से लौट रहे BLO बाबू खान को हार्ट अटैक आया और उन्हें इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि तीन BLO और उनके साथी भी रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गए.

SIR कार्य में लगे कर्मचारियों पर आफ़त!
दरअसल इन दिनों SIR का काम ज़ोरों पर है और BLO को अपना काम समय पर पूरा करने के टारगेट दिए गए हैं, जो उनके लिए मानसिक तनाव का कारण बन रहा है. कई BLO मानसिक तनाव से गुज़र रहे हैं. इस बीच दमोह में एक BLO को कल रात हार्ट अटैक भी आया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं तीन लोग पहले ही सड़क हादसों का शिकार हो चुके हैं.

एक हार्ट अटैक, तीन रोड एक्सीडेंट का शिकार
बीती रात SIR के काम से लौट रहे BLO बाबू खान को हार्ट अटैक आया और उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. वहीं रनेह के BLO सुंदर अहिरवाल, दमोह की सहयोगी BLO नेहा मिश्रा और बरहट के BLO चंद्रभान अहिरवाल को सड़क हादसों के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कलेक्टर ने जाना हालचाल
देर रात कलेक्टर सुधीर कोचर ने चारों का हालचाल जानने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा किया और हॉस्पिटल मैनेजमेंट को उन्हें सबसे अच्छा इलाज देने का निर्देश दिया. कलेक्टर के आदेश पर, इन कर्मचारियों के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक अलग वार्ड बनाया गया है, जहां उनका मेडिकल इलाज होगा. कलेक्टर सुधीर कोचर ने कहा कि सभी BLO खतरे से बाहर हैं और उन्हें सबसे अच्छा इलाज मिल रहा है.

