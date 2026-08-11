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सिद्ध बाबा की पहाड़ी पर मिला लापता छात्र का शव, पास में मिली सलफास की डिब्बी, लोकेशन ट्रेस कर पहुंची पुलिस

दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र में स्थित सिद्ध बाबा पहाड़ी पर एक लापता कॉलेज छात्र का शव संदिग्ध हालात में मिला. B.Sc. का छात्र और सुहाव गांव का रहने वाला यह युवक सुबह अपने मौसा के घर गया था और तभी से लापता था.

Written ByMahendra DubeyEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 11, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:00 PM IST
सिद्ध बाबा की पहाड़ी पर मिला लापता छात्र का शव, पास में मिली सलफास की डिब्बी, लोकेशन ट्रेस कर पहुंची पुलिस

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