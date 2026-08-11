/सिद्ध बाबा की पहाड़ी पर मिला लापता छात्र का शव, पास में मिली सलफास की डिब्बी, लोकेशन ट्रेस कर पहुंची पुलिस

मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया पुलिस स्टेशन इलाके में तब सनसनी फैल गई, जब सोमवार देर रात एक पहाड़ी पर लापता B.Sc. छात्र का शव बरामद हुआ. सुहाव गांव का रहने वाला अमित सिंह B.Sc. का छात्र था. वह सुबह ही अपने गांव से पथरिया आया था. वह अपने मौसा के घर गया था, लेकिन कुछ काम का बहाना बनाकर थोड़ी देर बाद ही वहां से चला गया. जब अमित काफी देर तक वापस नहीं लौटा और उसने फोन का जवाब भी नहीं दिया, तो उसके परिवार वाले परेशान हो गए. उन्होंने देर शाम पुलिस को इसकी सूचना दी. इसके बाद पथरिया पुलिस ने जांच शुरू की और साइबर सेल की मदद से अमित के मोबाइल फोन की लोकेशन का पता लगाया, जो सिद्ध बाबा पहाड़ी के आस-पास मिली.