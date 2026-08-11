/सिद्ध बाबा की पहाड़ी पर मिला लापता छात्र का शव, पास में मिली सलफास की डिब्बी, लोकेशन ट्रेस कर पहुंची पुलिस

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मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया पुलिस स्टेशन इलाके में तब सनसनी फैल गई, जब सोमवार देर रात एक पहाड़ी पर लापता B.Sc. छात्र का शव बरामद हुआ. सुहाव गांव का रहने वाला अमित सिंह B.Sc. का छात्र था. वह सुबह ही अपने गांव से पथरिया आया था. वह अपने मौसा के घर गया था, लेकिन कुछ काम का बहाना बनाकर थोड़ी देर बाद ही वहां से चला गया. जब अमित काफी देर तक वापस नहीं लौटा और उसने फोन का जवाब भी नहीं दिया, तो उसके परिवार वाले परेशान हो गए. उन्होंने देर शाम पुलिस को इसकी सूचना दी. इसके बाद पथरिया पुलिस ने जांच शुरू की और साइबर सेल की मदद से अमित के मोबाइल फोन की लोकेशन का पता लगाया, जो सिद्ध बाबा पहाड़ी के आस-पास मिली.
पास में मिली सल्फास की डिब्बी
इसके बाद देर रात पुलिस और परिवार के सदस्यों ने पहाड़ी के आस-पास के इलाके में तलाशी शुरू की. तलाशी के दौरान अमित का शव संदिग्ध हालात में मिला. बताया जा रहा है कि शव के पास सेल्फास (Celphos) की गोलियों का एक पैकेट मिला. वहीं परिवार के अनुसार, अमित की गर्दन पर निशान भी दिखाई दिए.इन परिस्थितियों के चलते परिजनों ने अमित की हत्या किए जाने की आशंका जताई है. हालांकि मौत की असली वजह जांच के बाद ही पता चलेगी.
सिद्ध बाबा की पहाड़ी पर मिला शव
पुलिस ने बताया कि अमित सिंह कल सुबह अपने गांव से पथरिया पहुंचा था. वह अपने मौसा के घर गया था, लेकिन कुछ काम का हवाला देकर थोड़ी देर बाद ही वहां से चला गया. जब काफी देर तक उसकी कोई खबर नहीं मिली, तो परिवार वालों ने उसे फोन करने की कोशिश की, कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने देर शाम पुलिस को सूचना दी. पुलिस हरकत में आई और साइबर सेल की मदद से अमित की लोकेशन का पता लगाया, जो सिद्ध बाबा पहाड़ी के आस-पास मिली. पथरिया पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल पर मिले सबूतों के आधार पर मौत की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है.
दमोह से दूसरी खबर-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बेरहमी से पिटाई
उधर, दमोह के के सलैया इलाके की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राधा बाई पर दो पुरुषों और एक महिला ने हमला किया. पीड़िता के मुताबिक दो दिन पहले हमलावर महिला और राधा बाई की बहू के बीच झगड़ा हुआ था. यह घटना दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से चल रही रंजिश का नतीजा है. महिला को देर रात दमोह जिला अस्पताल लाया गया और शुरुआती इलाज के बाद उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों ने बताया कि उसके दोनों कंधों में गंभीर चोटें आई हैं, इसलिए उसे बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल भेजना जरूरी था. जिला अस्पताल ने पुलिस को सूचना दे दी है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके.
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