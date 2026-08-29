/एमपी में विकास के दावे हवा-हवाई, दमोह में नाला पार कराने बच्चों को कंधे पर बैठाते हैं परिजन, ऐसे हैं हालात

दमोहः हर इंसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने और उनका भविष्य बनाने के लिए तमाम तरह के उपाय करता है. लेकिन इन उपायों में मासूमों की जिंदगी को खतरे में डालना भी लोगों की मजबूरी बन जाए, तो तस्वीर बेहद चिंताजनक हो जाती है. एमपी के दमोह से कुछ ऐसी ही विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर आप विकास के दावों की सच्चाई समझ जाएंगे. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजादी के 80 साल बाद भी लोग किस नारकीय जीवन को जीने के लिए मजबूर हैं. यहां मासूम बेटियां सरकार से सवाल भी कर रही हैं कि ऐसे में कैसे पढ़ें बेटियां.



आपको इस जगह और समस्या के बारे में बताएं, उससे पहले ऊपर दी गई तस्वीर को देखें, लबालब भरे नाले में से कैसे बच्चों को कंधों पर बैठाकर लोग निकलते दिख रहे हैं. बच्चों के कंधों पर स्कूल बैग है और दिन में दो बार, ऐसे ही स्कूल जाने और आने के वक्त बच्चों को अपने पिता या परिजनों के कंधों का सहारा लेना पड़ता है. ऐसा सिर्फ एक शख्स नहीं करता और न ही ऐसा केवल एक दिन होता है, बल्कि हर दिन लोगों को इसी तरह खुद और अपने बच्चों की जान जोखिम में डालनी पड़ती है. इस स्थिति में जरा सी चूक हुई तो कोई भी अनहोनी हो सकती है.



ये तस्वीरें एमपी के दमोह जिले के हटा ब्लॉक के तहत आने वाले बोरी और बोरी खुर्द गांव की हैं. यहां के लोगों को ये सब करने की जैसे आदत सी हो गई है और अब तो यहां के वाशिंदे जिम्मेदारों से कोई मांग भी नहीं करते हैं. इन हालातों को खत्म करने के लिए इस नाले के ऊपर महज एक पुल की जरूरत है. सरकार के लिए यहां पुल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आजादी के 80 साल बीत जाने के बाद भी किसी भी सरकार को यह नहीं लगा कि यहां एक छोटा सा पुल बनवा दिया जाए.