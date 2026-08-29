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एमपी में विकास के दावे हवा-हवाई, दमोह में नाला पार कराने बच्चों को कंधे पर बैठाते हैं परिजन, ऐसे हैं हालात

दमोह के हटा ब्लॉक के बोरी और बोरी खुर्द गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी से ग्रामीण परेशान हैं. बच्चे लबालब नाला पार कर स्कूल जाते हैं, जबकि बारिश में कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है. बीमारों को खटिया पर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है.

Written ByMahendra DubeyEdited ByManish kushawah
Published: Aug 29, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:50 AM IST
एमपी में विकास के दावे हवा-हवाई, दमोह में नाला पार कराने बच्चों को कंधे पर बैठाते हैं परिजन, ऐसे हैं हालात
Image Credit: ZEE MEDIA

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