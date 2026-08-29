/एमपी में विकास के दावे हवा-हवाई, दमोह में नाला पार कराने बच्चों को कंधे पर बैठाते हैं परिजन, ऐसे हैं हालात

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दमोहः हर इंसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने और उनका भविष्य बनाने के लिए तमाम तरह के उपाय करता है. लेकिन इन उपायों में मासूमों की जिंदगी को खतरे में डालना भी लोगों की मजबूरी बन जाए, तो तस्वीर बेहद चिंताजनक हो जाती है. एमपी के दमोह से कुछ ऐसी ही विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर आप विकास के दावों की सच्चाई समझ जाएंगे. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजादी के 80 साल बाद भी लोग किस नारकीय जीवन को जीने के लिए मजबूर हैं. यहां मासूम बेटियां सरकार से सवाल भी कर रही हैं कि ऐसे में कैसे पढ़ें बेटियां.
आपको इस जगह और समस्या के बारे में बताएं, उससे पहले ऊपर दी गई तस्वीर को देखें, लबालब भरे नाले में से कैसे बच्चों को कंधों पर बैठाकर लोग निकलते दिख रहे हैं. बच्चों के कंधों पर स्कूल बैग है और दिन में दो बार, ऐसे ही स्कूल जाने और आने के वक्त बच्चों को अपने पिता या परिजनों के कंधों का सहारा लेना पड़ता है. ऐसा सिर्फ एक शख्स नहीं करता और न ही ऐसा केवल एक दिन होता है, बल्कि हर दिन लोगों को इसी तरह खुद और अपने बच्चों की जान जोखिम में डालनी पड़ती है. इस स्थिति में जरा सी चूक हुई तो कोई भी अनहोनी हो सकती है.
ये तस्वीरें एमपी के दमोह जिले के हटा ब्लॉक के तहत आने वाले बोरी और बोरी खुर्द गांव की हैं. यहां के लोगों को ये सब करने की जैसे आदत सी हो गई है और अब तो यहां के वाशिंदे जिम्मेदारों से कोई मांग भी नहीं करते हैं. इन हालातों को खत्म करने के लिए इस नाले के ऊपर महज एक पुल की जरूरत है. सरकार के लिए यहां पुल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आजादी के 80 साल बीत जाने के बाद भी किसी भी सरकार को यह नहीं लगा कि यहां एक छोटा सा पुल बनवा दिया जाए.
चोटिल हो जाते हैं बच्चे
अब इसी इलाके की दूसरी तस्वीर देखिए. सड़क पर नंगे पैर और कीचड़ से सने रास्ते पर स्कूल चलें हम अभियान को सफल बनाने का काम ये बच्चे कर रहे हैं. दलदल से होकर स्कूल तक जाने के लिए बच्चे मजबूर हैं. अक्सर यहां से निकलने वाले बच्चे चोटिल हो जाते हैं और उनके कपड़े, स्कूल बैग, कॉपियां और किताबें भी खराब होती रहती हैं. लेकिन अपने भविष्य की चिंता करते हुए ये मासूम स्कूल जाते हैं और मजबूरी में इनके माता-पिता भी इन्हें स्कूल भेजते हैं.
विकास की रफ्तार धीमी
ये गांव कोई जंगली इलाके में बसा गांव नहीं है, बल्कि हटा ब्लॉक मुख्यालय से महज चार किलोमीटर दूर है. लेकिन विकास की रफ्तार इतनी धीमी है कि विकास रेंगते हुए भी दशकों बाद यहां तक नहीं पहुंच पाया. वैसे तो हर मौसम में यहां के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन बारिश इस बस्ती के लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है.
हर कोई काफी परेशान
यहां सिर्फ स्कूली बच्चे ही नहीं, बल्कि हर नागरिक परेशान है. गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो यहां तक आने के लिए एंबुलेंस के पास भी सड़क या रास्ता नहीं है. जब कोई बीमार पड़ता है तो मरीज के परिजन और गांव के लोग उसे खटिया पर लिटाकर मुख्य सड़क तक लाते हैं. इसके बाद ही मरीज अस्पताल तक पहुंच पाता है. आप सिर्फ इतना अंदाजा लगा लीजिए कि जिस रास्ते पर सहज पैदल चलना मुश्किल है, उस रास्ते पर खाट पर मरीज को लिटाकर आखिर लोग कैसे ले जाते होंगे?
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