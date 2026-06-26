मध्य प्रदेश के दमोह से स्टंटबाजी का एक ऐसा खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. मोहर्रम के दौरान शहर गश्त के समय 'फायर स्टंट' करना एक युवक को बेहद भारी पड़ गया. रील्स और भीड़ के सामने खुद को 'हीरो' साबित करने की होड़ में युवक ने अपने मुंह में पेट्रोल भरा और जलती मशाल पर फूंक मारकर आग के गोले निकालने लगा. दो-तीन बार तो वह कामयाब रहा, लेकिन चौथी बार में पेट्रोल ने बैकफायर कर दिया और आग सीधे उसके मुंह के अंदर तक फैल गई. इस दिल दहला देने वाले हादसे में युवक गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर किया गया है.