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हीरो बनने की सनक में मुंह में पेट्रोल भरकर मशाल की आग में मारी फूंक, दो-तीन बार सब रहा ठीक; चौथी बार झुलस गया चेहरा

मध्य प्रदेश के दमोह में बीती रात मोहर्रम के दौरान होने वाली शहर गश्त में एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस स्टंट में एक युवक के मुंह में लगी आग से अफरातफरी मच गई और वो गंभीर रूप से जला है.

Written ByMahendra Dubey
Published: Jun 26, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:18 PM IST
हीरो बनने की सनक में मुंह में पेट्रोल भरकर मशाल की आग में मारी फूंक, दो-तीन बार सब रहा ठीक; चौथी बार झुलस गया चेहरा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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