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मध्य प्रदेश के दमोह से स्टंटबाजी का एक ऐसा खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. मोहर्रम के दौरान शहर गश्त के समय 'फायर स्टंट' करना एक युवक को बेहद भारी पड़ गया. रील्स और भीड़ के सामने खुद को 'हीरो' साबित करने की होड़ में युवक ने अपने मुंह में पेट्रोल भरा और जलती मशाल पर फूंक मारकर आग के गोले निकालने लगा. दो-तीन बार तो वह कामयाब रहा, लेकिन चौथी बार में पेट्रोल ने बैकफायर कर दिया और आग सीधे उसके मुंह के अंदर तक फैल गई. इस दिल दहला देने वाले हादसे में युवक गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर किया गया है.
मोहर्रम की गश्त के दौरान हुआ हादसा
मिली जानकारी के मुताबिक, दमोह शहर में परंपरा के अनुसार बीती रात मोहर्रम के मौके पर ताजियों की शहर गश्त कराई जा रही थी. इस गश्त के दौरान गड़ी मोहल्ले में एक बड़ी सी मशाल जलाई गई थी. परंपरा के मुताबिक लोग इस मशाल में तेल डाल रहे थे, लेकिन इसी बीच कुछ युवकों ने वहां खतरनाक स्टंट करना शुरू कर दिया. उन्हीं में से एक युवक बोतल में पेट्रोल लेकर आया और उसे मुंह में भरकर जलती मशाल पर फेंकने लगा.
चौथी बार में हुआ बैकफायर, गले के अंदर तक फैली आग
चश्मदीदों के मुताबिक, शुरुआत में दो से तीन बार जब युवक ने मुंह से पेट्रोल निकालकर मशाल पर फूंका, तो सब कुछ सामान्य रहा और वहां मौजूद भीड़ तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाती रही. इसी उत्साह में आकर युवक ने चौथी बार जैसे ही मुंह में पेट्रोल भरा और मशाल की तरफ फूंक मारी, आग की लपटों ने रिवर्स पकड़ लिया.
पलक झपकते ही युवक का पूरा चेहरा आग के गोले में तब्दील हो गया. वहां मौजूद लोगों ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए उसके चेहरे पर लगी बाहरी आग को तो बुझा दिया, लेकिन तब तक ज्वलनशील पेट्रोल युवक के मुंह के अंदर और गले की नली तक जा चुका था. इसके चलते आग अंदरूनी हिस्सों में फैलती चली गई और वह दर्द से चीखने लगा.
स्थानीय डॉक्टरों ने किया जबलपुर रेफर, हालत गंभीर
इस हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. गश्त के बीच में ही स्टंटबाजी बंद कराई गई और झुलसे हुए युवक को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, पेट्रोल अंदर जाने की वजह से युवक के मुंह का अंदरूनी हिस्सा और गला गंभीर रूप से डैमेज हुआ है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे तुरंत जबलपुर के बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.
Disclaimer: इस तरह के 'फायर स्टंट' बेहद जानलेवा साबित हो सकते हैं. पेट्रोल या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ मुंह में लेकर आग से खेलना कानूनन अपराध होने के साथ-साथ सीधे मौत को दावत देने जैसा है. Zee News इस तरह के किसी भी घातक स्टंट का समर्थन नहीं करता है.