ब्राह्मण लड़के ने कुशवाहा युवक से धुलवाए अपने पैर, MP हाईकोर्ट ने आरोपियों पर NSA लगाने का दिया आदेश

MP News: दमोह में ओबीसी वर्ग के एक युवक से पैर धुलवाकर पानी पिलाने के मामले को लेकर एमपी हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. हाई कोर्ट ने दमोह पुलिस और जिला प्रशासन को आरोपियों पर एन.एस.ए. (NSA) की कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है.

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 14, 2025, 10:50 PM IST
Damoh case: दमोह में ओबीसी वर्ग के एक युवक से पैर धुलवाकर पानी पिलाने के मामले को लेकर एमपी हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. हाई कोर्ट ने दमोह पुलिस और जिला प्रशासन को आरोपियों पर एन.एस.ए. (NSA) की कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि यह जाति भेदभाव और मानवीय गरिमा का बड़ा उल्लंघन हुआ है. मामले पर अगली सुनवाई कल 15 अक्टूबर को होगी.

NSA कार्रवाई का आदेश जारी
दमोह में कुशवाहा समाज और ब्राह्मण समाज में हुए विवाद को लेकर एमपी हाई कोर्ट ने सख्ती अपनाई है. मामले में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा की कोर्ट ने दमोह पुलिस और जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए. यह जाति भेदभाव और मानवीकरण के साथ छेड़छाड़ का गंभीर मामला है. मामले से जुड़े आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. आरोपियों द्वारा देश की सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा किया गया है.

कहाँ से शुरू हुआ ये मामला
दरअसल, ये पूरा मामला दमोह के सतरिया गाँव का है. यहाँ कुशवाहा समाज के एक युवक, पुरुषोत्तम कुशवाहा से ब्राह्मण समाज के युवक अन्नू पांडे का पैर धुलवाया गया था और पैर धुले पानी को पीने के लिए उकसाया गया था. पुरुषोत्तम कुशवाहा को सिर्फ इस बात के लिए पंचायत बैठक में सजा मिली कि उसने अन्नू पांडे का एआई (AI) जनरेटेड वीडियो शेयर किया था. वीडियो में अन्नू पांडे जूते की माला पहने नज़र आ रहा था.

इस वीडियो से ब्राह्मण समाज ने नाराज़गी ज़ाहिर की. उन्होंने पुरुषोत्तम से पोस्ट डिलीट करवाए और सार्वजनिक रूप से माफी भी मँगवाई. युवक से अन्नू पांडे के पैर धुलवाए गए और ब्राह्मण समाज से माफी मांगने को भी कहा गया. भरी सभा में मौजूद लोगों ने पुरुषोत्तम से कई बातें भी दोहराईं और कहलवाया कि "यह मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मुझसे ऐसा करने के लिए कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं की गई है."

दोनों पक्षों ने शेयर किया था वीडियो
मामले का वीडियो वायरल हुआ. मामले ने तूल पकड़ा, कुशवाहा समाज ने भारी आक्रोश जताया और कार्रवाई करने की मांग की. वहीं, इस मामले पर अन्नू पांडे और पुरुषोत्तम की तरफ से वीडियो जारी किया गया, जहाँ दोनों ने इस मामले को सामाजिक मुद्दा नहीं बनाने की मांग की थी. अन्नू पांडे ने कहा कि हमारा गुरु-शिष्य का रिश्ता है, इसी कारण उसने अपनी इच्छा से पैर धुले हैं. कुशवाहा समाज को हमारे पैर धुलवाने से दिक्कत हो रही है, तो मैं माफी मांगता हूँ. वहीं, पुरुषोत्तम ने भी ऐसा ही वीडियो साझा किया, जिसमें उसने अपनी मर्जी से पैर धुलने की बात कही. अब कल 15 अक्टूबर को एक बार फिर सुनवाई होगी. रिपोर्ट: कुलदीप बबेले, दमोह.

